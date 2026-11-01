Romano svela i piani del Milan: dall’arrivo di Krösche in dirigenza al rinnovo di Rabiot e il colpo Inácio

Il punto di Fabrizio Romano sul canale YouTube: il dietro le quinte della vittoria nel derby, la stabilità di Amorim e le prossime mosse di mercato

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto in casa Milan soffermandosi in modo particolare sul discorso legato a Markus Krösche e alle prossime strategie di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Complimenti al Milan per un grande derby, mai in dubbio dal primo all’ultimo minuto. Derby che il Milan ha costruito molto bene anche nella comunicazione post Bologna. Non era scontato far trapelare fiducia. Lo ha fatto il Milan, lo ha fatto Cardinale in prima persona, dal racconto del nuovo Generali Stadium fino alla cena pre derby. Il Milan ci ha messo anche questo oltre alla prestazione in campo orchestrata alla perfezione da Ruben Amorim, attaccato dalla stampa ma mai vicino a un esonero. Anche prima del derby Cardinale ha confermato Amorim, anche a mezzo stampa, e questo fa la differenza: sentire la fiducia prima di una partita così importante. Milan che vince un altro derby e mette dei tasselli, anche nella comunicazione».

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L’assegnazione della poltrona di Head of Football e il futuro di Krösche

Romano poi continua:

«Il Milan vuole costruire. Vuole rinforzare la propria struttura. Cardinale ha detto che presto ci sarà un annuncio, e ci si aspetta molto presto quello di Krösche. Non è una sorpresa. Un accordo verbale il Milan con Krösche ce l’ha, si aspettano solo le prossime settimane per ratificarlo. Sarà lui il nuovo Head of Football del Milan, quindi sarà a capo della strategia di mercato del Diavolo. È un dirigente che ha una storia importante all’Eintracht, ed arriva con tutti i presupposti per portare la sua storia».

Blindatura Rabiot e obiettivi di mercato: Inácio in pole per gennaio

Sul fronte contrattuale e della campagna di rafforzamento, l’esperto di mercato ha aggiunto:

«C’è da lavorare e da costruire anche a livello di contratti. Il prossimo ad essere rinnovato sarà Rabiot. Il Milan sta lavorando con forza a questa firma. Rabiot simbolo delle operazioni intelligenti del Milan. Il club vuole blindarlo. Poi c’è il mercato. Il Milan vuole presentarsi convinto. Il difensore non preso in estate può arrivare a gennaio. Il nome di Gonçalo Inacio ve l’ho fatto settimana scorsa e ve lo continuo a fare. Resta un giocatore graditissimo. Ci sono anche altri profili, ma il difensore per il Milan è un tema. Non finirà qui. Mi aspetto un’operazione in avanti, però sicuramente il Milan qualcos’altro rispetto al difensore farà».