Pellegatti esulta dopo il derby: «Milan da 4-1, Maignan vale un gol e Modric è un professore»

Il noto giornalista di fede rossonera analizza il 3-1 sull’Inter sul proprio canale YouTube: elogi sparsi tra campo e spogliatoio

Carlo Pellegatti, giornalista di nota fede rossonera, si è così espresso sul suo canale YouTube commentando la vittoria del Milan per 3-1 nel derby contro l’Inter:

«Sono felice, sono contento, sono felice e sono contento. Il Milan batte 4-1 l’Inter. Adesso discutete sulla mia età, ma vi spiego: gol splendido di Pulisic, gol beffardo di Rabiot e siamo sul 2-0. E poi la parata di Maignan su Spence, una parata che vale un gol. Ecco perché dico 4-1, e poi c’è la rete su punizione splendida, una punizione splendida di Diego Moreira. Però quella parata di Maignan la metto sullo stesso piano di un gol, una parata straordinaria. Maignan è uno dei migliori tre portieri al mondo: su quelle due o tre conclusioni forti dalla distanza, l’Inter è formidabile nei tiri da fuori, il pallone si è infranto sul suo petto vasto come la stiva di una nave delle Antille, fermandosi sempre lì. Maignan è uno straordinario campione.

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L’elogio del croato e il retroscena a San Siro

Perché ho intitolato il video ’10 ragazzi e un professore’? Perché Luka Modric ieri sera ha giocato una partita… Io c’ero, e spero proprio che continuino a tenerlo in rosa: si è messo in mezzo al campo e, a quarant’anni e mezzo, ha dato una splendida lezione di calcio