Pulisic: «Rinnovare con il Milan è sempre stato il mio desiderio. Scriviamo la storia insieme»

Pulisic sul proprio profilo Instagram ha espresso tutta la gioia per il suo rinnovo festeggiato con il gol nel derby!

Certe storie d’amore calcistiche sembrano scritte nel destino, destinate a legare indissolubilmente un campione a una piazza e a un popolo intero. È esattamente quanto sta accadendo tra Christian Pulisic e il Milan, in un connubio che adesso si tinge ufficialmente di eterno. L’attaccante statunitense ha festeggiato nel modo migliore possibile il prolungamento del suo contratto con il club rossonero, marchiando a fuoco la stracittadina con un gol pesantemente decisivo che ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Diavolo.

La stella americana, autentico trascinatore in campo e fuori, ha voluto affidare ai social il suo entusiasmo travolgente, rilasciando parole al miele che certificano il suo totale attaccamento alla causa milanista:

«Rinnovare con il Milan è sempre stato il mio desiderio. Il legame che ho con questo club, con questa città e con i nostri incredibili tifosi significa tutto per me. Il club e i tifosi mi sono sempre stati vicini nei momenti difficili, senza mai smettere di credere in me. Non dimenticherò mai questo sostegno e sono determinato a ripagarlo. Voglio che i prossimi anni siano i migliori di sempre, ricchi di momenti indimenticabili e di vittorie. Scriviamo la storia insieme. Forza Milan».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Dichiarazioni che trasudano leadership e senso d’appartenenza, suggellate sul rettangolo verde da una prestazione maiuscola e da una rete che conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quanto il numero undici sia ormai il punto di riferimento imprescindibile di questa squadra. La festa è completa, il tabù nei derby si alimenta delle giocate dei campioni e il popolo rossonero può continuare a sognare in grande, stretto attorno al suo fuoriclasse americano.