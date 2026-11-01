 Pulisic: «Rinnovare con il Milan è sempre stato il mio desiderio. Scriviamo la storia insieme»
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Pulisic: «Rinnovare con il Milan è sempre stato il mio desiderio. Scriviamo la storia insieme»

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Published 2 ore fa il 1 Novembre 2026
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Pulisic

Pulisic sul proprio profilo Instagram ha espresso tutta la gioia per il suo rinnovo festeggiato con il gol nel derby!

Certe storie d’amore calcistiche sembrano scritte nel destino, destinate a legare indissolubilmente un campione a una piazza e a un popolo intero. È esattamente quanto sta accadendo tra Christian Pulisic e il Milan, in un connubio che adesso si tinge ufficialmente di eterno. L’attaccante statunitense ha festeggiato nel modo migliore possibile il prolungamento del suo contratto con il club rossonero, marchiando a fuoco la stracittadina con un gol pesantemente decisivo che ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Diavolo.

La stella americana, autentico trascinatore in campo e fuori, ha voluto affidare ai social il suo entusiasmo travolgente, rilasciando parole al miele che certificano il suo totale attaccamento alla causa milanista:

«Rinnovare con il Milan è sempre stato il mio desiderio. Il legame che ho con questo club, con questa città e con i nostri incredibili tifosi significa tutto per me. Il club e i tifosi mi sono sempre stati vicini nei momenti difficili, senza mai smettere di credere in me. Non dimenticherò mai questo sostegno e sono determinato a ripagarlo. Voglio che i prossimi anni siano i migliori di sempre, ricchi di momenti indimenticabili e di vittorie. Scriviamo la storia insieme. Forza Milan».

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Dichiarazioni che trasudano leadership e senso d’appartenenza, suggellate sul rettangolo verde da una prestazione maiuscola e da una rete che conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quanto il numero undici sia ormai il punto di riferimento imprescindibile di questa squadra. La festa è completa, il tabù nei derby si alimenta delle giocate dei campioni e il popolo rossonero può continuare a sognare in grande, stretto attorno al suo fuoriclasse americano.

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