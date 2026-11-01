Pulisic batte tutti sul tempo, gol lampo nel derby: l’ultimo così veloce più di 15 anni fa, vi ricordate di chi?

Pulisic gol lampo nel derby vinto 3-1 contro l’Inter nella serata di ieri, da tempo i rossoneri non segnavano un gol così veloce nella stracittadina

Il derby di Milano sa sempre come regalare emozioni forti, ma stavolta i libri di storia del club rossonero sono stati riscritti nei primissimi istanti di gioco. A firmare l’opera d’arte è stato Christian Pulisic, autore di una rete fulminea che ha spianato la strada al successo per 3-1 degli uomini di Amorim.

Cronometro alla mano, l’attaccante americano ha colpito implacabilmente dopo appena 3 minuti e 45 secondi dal fischio d’inizio. Un impatto devastante che ha sorpreso la retroguardia nerazzurra e incendiato immediatamente il settore di fede milanista, indirizzando la stracittadina sui binari preferiti dal Diavolo.

Come sottolineato dalle statistiche ufficiali di Opta Paolo, quella griffata da Pulisic non è una rete qualunque, ma entra di diritto nella storia recente del club. Si tratta infatti del gol più veloce realizzato dal Milan in un derby di Serie A contro i cugini dell’Inter da quindici anni a questa parte.

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Bisogna infatti riavvolgere il nastro fino al 2 aprile 2011 per trovare un precedente così rapido: in quell’occasione fu il leggendario Alexandre Pato a sbloccare la sfida dopo appena 43 secondi (0:43), in una notte che rimase scolpita nella memoria dei tifosi rossoneri anche per la conquista dello Scudetto.

Certi parallelismi profumano di leggenda. Sebbene il lampo del fuoriclasse brasiliano resti inarrivabile per cronologia, l’avvio bruciante di Pulisic conferma lo straordinario momento di forma dell’esterno statunitense, sempre più leader tecnico e uomo degli episodi pesanti nello scacchiere tattico di Amorim. Quando i big match si infiammano subito, i campioni sanno sempre come lasciare il segno.