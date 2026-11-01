Milan Inter, il Diavolo è l’incubo dei nerazzurri: il dato sulle sconfitte in campionato è impressionante!

Milan Inter per la Beneamata è semplicemente un incubo. I nerazzurri perdono poco in Serie A, ma quando lo fanno c’è di mezzo il Diavolo!

Il Milan indossa ancora una volta i panni della vera e propria bestia “rossonera” per l’Inter. Numeri alla mano, la statistica ha del clamoroso: gli uomini guidati da Chivu hanno infatti perso solamente nel derby nel corso delle ultime 40 partite disputate in campionato, confermando un dominio cittadino che non accenna a sbiadire.

Riavvolgendo il nastro, l’incubo nerazzurro si alimenta di episodi precisi che i tifosi del Diavolo ricordano con grande entusiasmo. Si parte dal tap-in vincente firmato da Pulisic nel novembre 2025, passando per la splendida rete realizzata da Estupiñan in occasione della stracittadina del marzo successivo, fino ad arrivare alla decisiva punizione calciata da Moreira nella suggestiva notte di Halloween. Tappe di un percorso netto che prolunga il tabù per i colori nerazzurri.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Per trovare l’ultimo successo dell’Inter contro i cugini bisogna inevitabilmente fare un salto indietro nel tempo, precisamente al 22 aprile 2024. Quella fu la notte indimenticabile che consegnò matematicamente lo Scudetto e la storica seconda stella alla formazione allora allenata da Simone Inzaghi.

Da quel momento in poi, la tendenza si è completamente ribaltata. Nelle successive 8 sfide complessive giocate nei vari derby, la squadra nerazzurra è sempre rimasta a secco di successi, incapaci di trovare la chiave giusta per superare il muro milanista. Il campo parla chiaro e la supremazia cittadina, almeno per il momento, tinge la Madonnina di tinte esclusivamente rossonere