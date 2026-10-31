Calciomercato Milan, rinnovo per Rabiot e Cisse da blindare: spunta Tresoldi per l’attacco

Il club di via Aldo Rossi lavora sui prolungamenti contrattuali e programma le prossime mosse per rinforzare la rosa: dopo Pulisic, l’obiettivo è blindare il centrocampista francese e proteggere Cissé. Per l’attacco spunta il nome di Nicolò Tresoldi

Il Milan continua a muoversi sul mercato, con particolare attenzione alla questione dei rinnovi e alla programmazione della prossima stagione. La dirigenza rossonera vuole mettere al sicuro alcuni dei propri punti di riferimento, senza perdere di vista i giovani talenti e le possibili occasioni per rinforzare il reparto offensivo.

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A fare il punto della situazione è stato Niccolò Ceccarini, nel consueto editoriale per TMW. Dopo aver sistemato il prolungamento di Christian Pulisic fino al 2031, il prossimo obiettivo sarebbe quello di trovare un accordo con Adrien Rabiot. Il contratto del centrocampista francese scadrà il 30 giugno 2028 e l’intenzione del Milan sarebbe quella di allungarlo di ulteriori due stagioni.

Attenzione anche a Cisse, giovane talento che potrebbe attirare presto le attenzioni di diversi club. Proprio per questo motivo, il Milan starebbe valutando una strategia per blindarlo e proteggerlo dalle possibili avances della concorrenza.

Ma le novità non finiscono qui. In vista della prossima stagione, il Diavolo sarebbe intenzionato a effettuare un altro investimento importante in attacco. Tra i profili monitorati figura quello di Nicolò Tresoldi, attaccante sul quale si registra già una concorrenza internazionale particolarmente agguerrita.

Chelsea e Manchester City sarebbero sulle sue tracce, insieme a Tottenham, Manchester United, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Per il momento, riferisce Ceccarini, si tratta soltanto di un’idea per il Milan, ma nei prossimi mesi l’interesse potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.