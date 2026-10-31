Filippo Galli celebra la cena di Cardinale: «Una serata per unire il mondo Milan alla vigilia del derby»

L’ex difensore rossonero racconta su Instagram il summit organizzato da RedBird al ristorante Ribot con leggende e istituzioni

Ieri sera a Milano c’è stata una cena organizzata da Gerry Cardinale che alla vigilia del derby ha voluto riunire ex giocatori, leggende rossonere, sponsor e istituzioni. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il patron del Milan ha intrattenuto gli ospiti con un discorso durante il quale ha rivelato ancora una volta la sua mission da proprietario del club.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Tra i presenti c’era anche Filippo Galli che sul suo profilo Instagram ha commentato così la serata passata alla vigilia del match:

GERRY CARDINALE RIUNISCE IL MONDO MILAN ALLA VIGILIA DEL DERBY Una serata all’insegna dei colori rossoneri quella organizzata da Gerry Cardinale al ristorante Ribot di Milano. Circa 60 ospiti, tra ex calciatori, leggende del club, rappresentanti delle istituzioni calcistiche e sponsor, si sono ritrovati per una cena esclusiva. Un’iniziativa pensata per rafforzare il legame tra la proprietà americana e l’universo milanista. Per tutti gli invitati, anche un regalo speciale: una maglia celebrativa con la scritta “DERBY 26”. Ora la parola al campo. Il derby si vince lì! FORZA MILAN!