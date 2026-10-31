Sandro Sabatini durissimo su Gonçalo Ramos: «È un vagabondo, si è aperto un caso». E lancia la provocazione su Cissé

Il noto giornalista analizza il ko del Milan contro il Bologna su YouTube: la bocciatura per l’attaccante e l’elogio del gioiello rossonero

Nel suo canale YouTube, il collega Sandro Sabatini ha commentato e analizzato senza filtri la sconfitta del Milan contro il Bologna e le prestazioni dei singoli.

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«Gonçalo Ramos è un vagabondo: vaga per il campo senza incidere mai. Su Ramos si è aperto ufficialmente un caso. Cisse, invece, è stato uno spettacolo. Tra l’altro, volendo fare un paragone con il Milan dell’anno scorso, mettetevi in testa che Cisse, per rendimento, è stato molto ma molto meglio di Leao».

Il momento no dei rossoneri e le riflessioni sulle scelte di campo

Parole forti che fotografano il momento di difficoltà vissuto dalla squadra guidata da Ruben Amorim, finita nell’occhio del ciclone dopo il passo falso contro i felsinei. Se da un lato il rendimento e l’impatto di Gonçalo Ramos continuano a far discutere tifosi e addetti ai lavori, dall’altro emergono nuove certezze e paragoni pesanti per il futuro del reparto offensivo rossonero.