Milan, ufficiale il rinnovo di Pulisic: firma fino al 2031! Il comunicato del club

Dopo la firma arrivata ieri a Casa Milan, il club rossonero ha annunciato ufficialmente il prolungamento di Christian Pulisic. L’attaccante statunitense continuerà a vestire la maglia del Diavolo fino al 30 giugno 2031: ecco il comunicato e le sue prime parole dopo la firma

Dopo la firma di ieri a Casa Milan, è arrivata poco fa anche l’ufficialità del prolungamento di contratto di Christian Pulisic fino al 2031. Questo il comunicato pubblicato dal sito ufficiale del club di via Aldo Rossi:

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AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031.

Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro. Le sue prestazioni, impreziosite da 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera, confermano il suo valore e il suo ruolo nel progetto del Club.

Il rinnovo di Pulisic conferma la volontà di proseguire insieme un percorso costruito in questi anni, con l’ambizione di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine importanti della storia rossonera.

Queste le sue prime parole: «Quest’anno ho imparato molto, soprattutto dal Milan e dai suoi tifosi. Il supporto che mi hanno dimostrato, in particolare nei momenti difficili, ha avuto un significato davvero speciale per me».