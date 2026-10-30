Infortunio Tomori, il difensore salta il derby e non solo. Ecco i tempi di recupero – Milan News 24

Tomori, l’ex Chelsea ko contro il Bologna: stop di almeno due settimane prima dei nuovi accertamenti

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Fikayo Tomori che si è infortunato mercoledì sera durante il primo tempo di Milan-Bologna: il difensore inglese ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia destra. È previsto un nuovo controllo tra due settimane.

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Dal reintegro all’assist per Cisse: il momento sfortunato del centrale rossonero

Dopo un’estate in cui era stato messo ai margini del progetto tecnico milanista, Tomori è stato reintegrato nella rosa del Diavolo e nelle ultime settimane, complici anche gli infortuni che hanno colpito la difesa del Milan, era entrato nelle rotazioni di Ruben Amorim. Mercoledì contro il Bologna, prima di lasciare il campo all’intervallo (al suo posto dentro Luka Modric), l’inglese aveva regalato l’assist per la seconda rete di Alphadjo Cisse.