Il nuovo San Siro punta sull’effetto bolgia: curve a 37 gradi per travolgere il campo

Inclinazione record e primo anello a ridosso del terreno di gioco: i dettagli del progetto da 71.500 posti

Il nuovo San Siro punterà tutto su atmosfera e vicinanza al terreno di gioco. L’impianto, da circa 71.500 posti, sarà costruito attorno a due grandi anelli che avvolgeranno il campo a 360 gradi, con copertura totale pensata anche per amplificare rumore ed energia del pubblico. Il dato più interessante riguarda però le due Curve, cuore pulsante del tifo di entrambe le squadre. Alle estremità dello stadio le gradinate raggiungeranno infatti un’inclinazione di 37 gradi e potranno ospitare fino a 11.700 spettatori ciascuna.

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Pressione acustica e tifosi a ridosso del prato: la scelta dei progettisti

L’obiettivo è creare due vere “pareti” di tifosi rivolte verso il campo, con la prima fila addirittura più vicina al terreno di gioco rispetto all’attuale San Siro. Una scelta progettuale pensata per aumentare pressione, coinvolgimento e impatto acustico durante le partite.