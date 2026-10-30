Cardinale a Milanello alla vigilia del derby: presente anche Ibrahimovic

Prosegue la visita in Italia del proprietario rossonero, che dopo la presenza a San Siro e gli impegni istituzionali legati al nuovo stadio ha raggiunto il centro sportivo di Carnago per seguire da vicino la squadra di Rúben Amorim in vista della sfida contro l’Inter

Continua la settimana milanese di Gerry Cardinale, sempre più coinvolto nelle vicende del Milan. Il proprietario rossonero, dopo aver assistito mercoledì sera alla partita di San Siro contro il Bologna e aver partecipato nella giornata di ieri all’Assemblea dei Soci, oltre che alla presentazione del progetto del nuovo stadio, ha fatto visita anche al centro sportivo di Milanello.

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Cardinale è arrivato pochi minuti fa nella struttura di Carnago, dove la squadra sta preparando uno degli appuntamenti più importanti della stagione: il derby contro l’Inter, in programma domani sera alle 20.45.

La visita del numero uno di RedBird conferma la volontà di seguire da vicino il lavoro della squadra e le attività quotidiane del club, soprattutto in una settimana particolarmente significativa sia sul piano sportivo sia su quello societario.

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Insieme a Cardinale è presente anche Zlatan Ibrahimovic, figura di riferimento della dirigenza rossonera. I due stanno assistendo all’allenamento di rifinitura diretto da Rúben Amorim, l’ultimo appuntamento sul campo prima della stracittadina.

La notizia è stata riportata da Sky Sport, che ha documentato la presenza della proprietà e del dirigente svedese a Milanello.

L’attenzione è ora tutta rivolta alla partita contro i nerazzurri: Cardinale vuole stare vicino al gruppo in vista di una sfida che può rappresentare un momento importante per il percorso del Milan.