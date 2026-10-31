Caressa sul derby e il Generali Stadium: «Gli stadi non sono opere d’arte. Sulla sfida tra Milan e Inter dico questo»

Il noto telecronista di Sky Sport a ‘Deejay Football Club’: l’urgenza degli impianti in Italia e la profezia sulla stracittadina

Secondo il telecronista di Sky Sport, «gli stadi non sono delle opere d’arte, altrimenti Roma e Lazio dovrebbero giocare al Colosseo». Fabio Caressa, parlando nel corso di ‘Deejay Football Club’, ha detto la sua sul nuovo Generali Stadium dicendosi favorevole alla sua creazione, anche per una questione di urgenza che l’Italia ha nei confronti del resto d’Europa:

«Siamo indietro di trent’anni rispetto a stadi fatti trent’anni fa. Gli stadi non sono opere d’arte, ma commodities, ovvero spazi dove la gente deve stare comoda. Altrimenti Roma e Lazio dovrebbero giocare ancora al Colosseo…».

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Il pronostico pirotecnico per il derby e la svolta invocata per Gonçalo Ramos

Toccando il tema derby, secondo Caressa il Milan troverebbe una svolta fondamentale nel gol di Gonçalo Ramos:

«Va bene aiutare la squadra ma adesso è arrivato il momento di segnare, e deve sbloccarsi in una partita come questa. Il pronostico? Dico 2-2, con Milan che va in vantaggio, viene raggiunto e superato dall’Inter e poi riesce a impattare. I marcatori saranno Adrien Rabiot, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Gonçalo Ramos. Poi il calcio è abbastanza imprevedibile. Se oggi l’Inter vince e domani Juve e Napoli pareggiassero, le prime quattro in classifica sarebbero già abbastanza definite perché anche la Lazio si distanzierebbe molto».