Kakà fa impazzire i tifosi in Via Dante: il messaggio speciale in vista del derby – VIDEO

Kakà ha fatto visita all’AC Milan Flagship Store, incontrando i tantissimi sostenitori rossoneri presenti: tra autografi, una maglia lanciata dalla finestra e una lettera dedicata al popolo milanista, il numero 22 ha regalato una mattinata speciale ai tifosi

Una mattinata all’insegna dell’amore per il Milan e dei ricordi indimenticabili. Ricardo Kakà è tornato a far emozionare il popolo rossonero, facendo visita questa mattina all’AC Milan Flagship Store di Via Dante, a Milano. Ad accoglierlo ha trovato tantissimi tifosi, accorsi per incontrare uno dei calciatori più amati della storia recente del club.

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Il fuoriclasse brasiliano non si è limitato a salutare i presenti e a concedere qualche momento ai sostenitori. Come ormai vuole la tradizione in queste occasioni, Kakà ha regalato anche una maglia rossonera, lanciandola dalla celebre finestra dello store che si affaccia direttamente sulla folla. Un gesto che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, desiderosi di portarsi a casa un ricordo speciale di una giornata particolare.

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Ma il momento più emozionante è arrivato con un pensiero scritto personalmente dall’ex numero 22, dedicato a tutti i milanisti proprio alla vigilia del derby. Parole semplici, ma ricche di significato, nelle quali Kakà ha voluto ricordare il legame speciale con la stracittadina e con i colori rossoneri.

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Un messaggio che riporta inevitabilmente alla memoria le sue magie a San Siro e quel primo gol nel derby, rimasto impresso nel cuore dei tifosi.

LA LETTERA DI KAKÀ

«Cari Milanisti,

Il Derby è sempre nel mio cuore, e il mio primo gol è stato un’emozione unica. Certe magie non si dimenticano, certi amori non finiscono mai.

Forza Milan!

Kaká».