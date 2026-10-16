Risultati Serie A LIVE: al via la prima giornata

Risultati Serie A LIVE: gli aggiornamenti in tempo reale le partite in diretta della nuova stagione
I risultati della Serie A 2026/27: questo tutto il percorso delle 20 squadre nella nuova stagione. Ecco tutti gli aggiornamenti LIVE su Milannews24.
1ª GIORNATA
Sabato 22 agosto
18:30: Inter-Monza 4-1 (Calhanoglu, Zielinski, Esposito, Bisseck – Varela)
18:30: Udinese-Como 1-1 (Kamara – Dubvikas)
20:45: Genoa-Napoli 0-2 (De Bruyne, Vergara)
20:45: Parma-Cagliari 0-1 (Romano)
Domenica 23 agosto
18:30: Frosinone-Juventus 0-1 (Bremer)
18:30: Venezia-Lecce 0-2 (Gorter, Gabriel)
20:45: Atalanta-Sassuolo 2-1 (Raspadori, Krstovic – Odenthal)
20:45: Torino-Milan 1-2 (64′ Cissé, 66′ Rabiot, 93′ Adams)
Lunedì 24 agosto
18:30: Bologna-Lazio 0-1 (59’ Frattesi)
20:45: Roma-Fiorentina 4-0 (27’, 52’, 60’ Malen, 86’ Pisilli)
2ª GIORNATA
Venerdì 28 agosto
20:45: Milan Venezia 2-0 (Goncalo Ramos, Halhal (A))
Sabato 29 agosto
18:30: Fiorentina-Frosinone 0-3 (Raimondo, Bracaglia, Raimondo)
18:30: Monza-Udinese 2-3 (Piotrowski, Colpani, Kamara, Ekkelenkamp, Varela)
20:45: Sassuolo-Torino 2-1 (Volpato, Comuzzo, Berardi)
20:45: Juventus-Parma 2-0 (Nico Gonzalez, Koopmeiners)
Domenica 30 agosto
18:30: Napoli-Como 1-2 (Baturina, Hojlund, Douvikas)
20:45: Cagliari-Inter 0-1 (Calhanoglu)
20:45: Lazio-Genoa 1-0 (Frattesi)
Lunedì 31 agosto
18:30: Lecce-Roma 0-4 (Malen, Malen, Soule, Mora)
20:45: Atalanta-Bologna 1-0 (Samardzic)
3ª GIORNATA
Venerdì 04 settembre
20:45: Genoa-Como 1-4 (Osmajic, Baturian, Diao X2, Paz)
Sabato 05 agosto
15:00: Fiorentina-Torino 1-2 (Pellegrino, Mandragora, Adams)
18:00: Inter-Napoli 3-2 (Politano, Hojlund, Lautaro Martinez X2, Thuram)
20:45: Roma-Atalanta 2-1 (Ederson, Hermoso, Soulè)
Domenica 06 settembre
15:00: Frosinone-Venezia 3-2 (Raimondo X2, Yeboah, Sagrado, Kvernadze)
15:00: Parma-Monza 1-1 (Robinson, Lontani)
18:00: Bologna-Sassuolo 2-2 (Doig, Piccoli, Adzic, Dovbyk)
20:45: Juventus-Milan 1-1 (Cisse, Gatti)
Lunedì 07 settembre
18:30: Cagliari-Lecce 1-0 (Maldini)
20:45: Udinese-Lazio 1-2 (Karlstrom, Frattesi, Gudmundsson)
4ª GIORNATA
Venerdì 11 settembre
20:45: Venezia-Fiorentina 2-4 (Adams, Mastantuono X3, Pellegrino, Hainaut)
Sabato 12 settembre
15:00: Genoa-Frosinone 1-1 (Kvernadze, Vasquez)
18:00: Lazio-Milan 2-2 (Cancellieri, Noslin, Moreira X2)
20:45: Atalanta-Cagliari 1-2 (Scamacca – Mendy, Maldini)
(Domenica 13 settembre
15:00: Lecce-Monza 3-2 (Coulibali x2, Gabriel – Mangas, Zeballos)
18:00: Napoli-Bologna 1-0 (66′ Lobotka)
20:45: Sassuolo-Juventus 3-2 (65′ Esposito, 82′ Zhegrova, 89′ Bowie, 90+1′ Zhegrova, 90+4′ Adzic)
Lunedì 14 settembre
18:30: Como-Parma 2-1(Ramon, Kaiki, Romero)
18:30: Torino-Roma 0-2 (Malen, Pisilli)
20:45: Inter-Udinese
5ª GIORNATA
Venerdì 18 settembre
20:45 Monza Sassuolo 2-1 ( 50′ Varela (M), 63′ rig. Varela (M), 88′ Adzic (S). )
Sabato 19 settembre
15:00: Bologna-Torino 1-1 (14′ Bernardeschi, 77′ Kulenovic)
15:00: Udinese-Cagliari 0-1 (54′ Maldini)
18:00 Roma-Inter 2-2 (Kone x2, Lautaro x2)
20:45 Venezia-Lazio 0-2 (Zaccagni, Noslin)
Domenica 20 settembre
12:30: Fiorentina-Napoli 1-1 (Gilmour, Jimenez)
15:00: Frosinone-Como 2-0 (Calo, Kvernadze)
15:00: Parma-Genoa 2-1 (Romero, Osmajic, Almqvist)
18:00: Juventus-Atalanta 2-0 (Conceicao, Bremer)
20:45: Milan-Lecce 3-0 (Pulisic, Rabiot, Moreira)
6ª GIORNATA
Sabato 10 ottobre
15:00: Genoa-Fiorentina 2-1 (Osmajic, Messias, Vasquez (AU))
18:00: Inter-Parma 3-0 (Sucic, Calhanoglu, Thuram)
20:45: Napoli-Frosinone 3-0 (De Bruyne, Lang, De Bruyne)
Domenica 11 ottobre
12:30: Como-Roma 0-0
15:00: Lazio-Monza 3-1 (Tavares, Isaksen, Pinamonti)
15:00: Lecce-Bologna 1-2 (Orsolini, Fatah, Enem)
18:00: Milan-Sassuolo 1-1 (Rabiot, Odenthal)
20:45: Cagliari-Juventus 1-1 (Maldini, Kolo Muani)
Lunedì 12 ottobre
18:30: Atalanta-Venezia 3-1 (Kessie, Krstovic x2, Hainaut)
20:45: Torino-Udinese 2-1 (Branca, Ekkelenkamp, Kulenovic)
7ª GIORNATA
Venerdì 16 ottobre
20:45: Frosinone-Sassuolo 4-2 (Raimondo X3, Calo, Thorstvedt, Berardi)
Sabato 17 ottobre
15:00: Venezia-Napoli
18:00: Bologna-Inter
20:45: Roma-Genoa