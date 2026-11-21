Calciomercato Milan, Loftus-Cheek è sul mercato: i rossoneri chiedono circa 4 milioni di euro per la cessione. Attenzione alle offerte dall’Arabia Saudita
Il Milan prepara importanti movimenti in uscita in vista della sessione invernale di calciomercato. Tra i giocatori destinati a lasciare la formazione rossonera potrebbe esserci Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese il cui futuro appare sempre più lontano da Milano. La società avrebbe deciso di aprire concretamente alla sua cessione già a gennaio, anche per evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione.
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Calciomercato Milan, Loftus-Cheek in vendita: servono 4 milioni
Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, il Milan avrebbe fissato una richiesta economica di circa 4 milioni di euro per lasciar partire Loftus-Cheek durante il mercato di gennaio.
Una valutazione che tiene conto soprattutto della situazione contrattuale del centrocampista, il cui accordo con il club rossonero scadrà nel giugno 2027.
Calciomercato Milan, attenzione alla pista araba
Tra le possibili destinazioni per il futuro dell’inglese merita particolare attenzione l’Arabia Saudita. La pista araba potrebbe rappresentare una soluzione interessante per concretizzare la cessione già durante la prossima finestra di mercato.
Calciomercato Milan, rinnovo di Loftus-Cheek azzerato
Nel frattempo, le ipotesi di prolungamento contrattuale sarebbero state completamente accantonate.
Il Milan non starebbe dunque lavorando al rinnovo di Loftus-Cheek, preferendo valutare una separazione anticipata che consentirebbe di incassare un indennizzo economico prima della scadenza naturale del contratto.