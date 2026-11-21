Il Cagliari a rappresenta un’opzione concreta già a gennaio per Camarda, mentre i rossoneri avrebbero un’opzione sul classe 2007 senegalese: ieri vertice di Cardinale a Casa Milan con il rinnovo di Rabiot in primo piano

Dopo le prime indiscrezioni rilanciate da SportMediaset, arrivano nuove conferme anche da Sky Sport sul possibile futuro in prestito di Francesco Camarda. In collegamento da Milanello, il giornalista Peppe Di Stefano ha spiegato come l’interesse del Cagliari per il giovane attaccante sia reale e rappresenti una delle strade più concrete in vista della sessione invernale, con le parti che stanno valutando un’operazione di 18 mesi corredata da diritto e controriscatto.

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La formula per Camarda e l’opzione rossonera per Paul Mendy

L’ipotesi di trasferimento in Sardegna per 18 mesi — con eventuale diritto di riscatto e controriscatto — nasce con l’obiettivo di garantire a Camarda continuità d’impiego e un percorso di crescita agonistica lontano dalle pressioni immediate della prima squadra rossonera.

Nell’orbita dell’asse tra Milan e Cagliari emerge inoltre il nome di Paul Mendy: secondo quanto riferito da Di Stefano, i rossoneri avrebbero un’opzione sul giovane attaccante senegalese classe 2007 — alto quasi due metri — che ha appena segnato in Nazionale e ha già collezionato 13 presenze stagionali con i sardi, mettendo a referto 1 gol e 2 assist.

Il summit di Gerry Cardinale a Casa Milan: priorità Rabiot e caso Camarda

Sul fronte societario, Peppe Di Stefano ha raccontato anche di un incontro tenutosi ieri a Casa Milan tra Gerry Cardinale e i dirigenti rossoneri per fare il punto sulle strategie di mercato e sui dossier aperti. Oltre alla situazione legata a Camarda, tra le priorità assolute per urgenza e peso specifico sul tavolo della dirigenza figura il rinnovo di Adrien Rabiot.