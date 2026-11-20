Van Dijk parla del suo futuro al Liverpool ai microfoni di Sky, lasciando aperti i segnali in vista della prossima stagione. Su di lui anche il Milan

Virgil van Dijk ha parlato del proprio futuro ai microfoni di Sky, lasciando aperti tutti gli scenari in vista della prossima stagione. Il difensore olandese, da quasi dieci anni al Liverpool, non ha infatti chiarito se continuerà la sua esperienza con i Reds oltre il termine dell’attuale annata.

Il centrale ha spiegato di non avere ancora preso una decisione e ha smentito qualsiasi indiscrezione secondo cui qualcuno sarebbe già a conoscenza delle sue intenzioni. Van Dijk ha inoltre sottolineato di sentirsi bene fisicamente e di considerare ancora lunga la propria carriera.

Intanto il Milan osserva la situazione e sogna il colpo a zero per la prossima stagione, sulla scia di quanto fatto due anni fa con Luka Modric, per portare un nuovo campione nella rosa a disposizione di Amorim.

VAN DIJK SUL FUTURO: «NON NE HO IDEA. HO MOLTI ANNI DAVANTI»

IL FUTURO AL LIVERPOOL – «Qualunque cosa accadrà dopo questa stagione, vedremo. Se qualcuno dice o fa intendere di sapere cosa farò la prossima stagione, non è vero: NON ne ho IDEA».

Una posizione dunque molto chiara da parte del difensore, che non ha voluto anticipare quale sarà la sua scelta. La priorità, almeno nel presente, resta quella di continuare a stare bene e di concentrarsi sul campo.

LE CONDIZIONI FISICHE – «La cosa principale per me è che mi sento bene e mi sto prendendo cura di me stesso e ho ancora molti anni davanti».

Van Dijk ha quindi ribadito di non considerare imminente la fine della propria carriera. Il difensore ha ancora intenzione di giocare e la decisione sul futuro sarà legata agli sviluppi dei prossimi mesi.

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VAN DIJK E IL POSSIBILE ADDIO IN ESTATE

Il centrale del Liverpool ha infine ripercorso il lungo percorso vissuto ad Anfield, sottolineando quanto abbia rappresentato nella sua vita e lasciando aperta anche l’ipotesi di un addio al termine della stagione.

L’ESPERIENZA AL LIVERPOOL – «Qualunque cosa accadrà nel nuovo anno che sta arrivando, vedremo. Ma è stato un viaggio incredibile e quasi 10 anni e ha rappresentato una grande parte della mia vita e sarò per sempre grato per tutto ciò che è successo in quegli anni e se verrà prolungato lo vedremo allora, altrimenti dirò addio in estate».

Le dichiarazioni rilasciate da Van Dijk a Sky confermano quindi l’incertezza sul futuro del difensore. Il contratto e gli eventuali sviluppi verranno valutati nei prossimi mesi, mentre il giocatore ha chiarito di non avere ancora deciso quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera.