Calciomercato Milan, il centrocampista croato Kovacici può diventare un’opportunità per i rossoneri: decisiva la situazione contrattuale

Il Milan continua a valutare possibili rinforzi per il centrocampo in vista della sessione invernale di calciomercato. Tra i profili monitorati dalla dirigenza rossonera sarebbe tornato d’attualità quello di Mateo Kovacic, centrocampista croato attualmente in forza al Manchester City. Un nome che potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per Ruben Amorim, soprattutto in caso di movimenti in uscita.

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Calciomercato Milan, Kovacic torna nei radar rossoneri

Come riportato da Milannews24, il centrocampista classe 1994 potrebbe diventare una soluzione concreta qualora si presentassero condizioni economiche favorevoli. Il suo contratto con il Manchester City scadrà il 30 giugno 2027, circostanza che potrebbe agevolare un’eventuale trattativa già a gennaio.

Calciomercato Milan, la possibile partenza di Comotto cambia gli scenari

A influenzare le valutazioni rossonere potrebbe essere anche il futuro di Christian Comotto. Il giovane centrocampista viene indicato tra i possibili partenti in prestito durante il mercato invernale. Un’eventuale uscita aprirebbe spazio all’inserimento di un elemento più esperto, capace di garantire alternative nelle rotazioni di Amorim.

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Concorrenza italiana per Kovacic

L’operazione resta comunque allo stadio delle valutazioni preliminari. Non risultano trattative avanzate tra Milan e Manchester City per il trasferimento del croato.

Sul giocatore, inoltre, ci sarebbe l’interesse di altre società italiane. La sua esperienza internazionale, maturata anche con Inter, Real Madrid e Chelsea, lo rende un profilo appetibile. Molto dipenderà dalle richieste economiche e dalla disponibilità del City a trattare una cessione anticipata.