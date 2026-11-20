Cardinale rientrerà a Milano nelle prossime ore per incontrare Ruben Amorim e la squadra, ma soprattutto per assistere dal vivo alla sfida contro il Frosinone

Il weekend rossonero si arricchisce di un ritorno particolarmente significativo ai vertici societari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gerry Cardinale rientrerà a Milano nelle prossime ore per incontrare Ruben Amorim e la squadra, ma soprattutto per assistere dal vivo alla sfida contro il Frosinone allo stadio San Siro. Un appuntamento che segna anche l’orizzonte dell’arrivo di Markus Krösche e conferma la volontà del numero uno del fondo RedBird di far sentire con continuità la propria vicinanza all’ambiente milanista.

Nell’ultima gara prima della sosta, infatti, il patron statunitense non aveva potuto seguire la squadra nella trasferta di Genova a causa di impegni extracalcistici. In generale, però, nel corso di questa stagione Cardinale ha mantenuto la promessa di garantire una presenza molto più assidua rispetto al passato. I numeri testimoniano questo cambio di passo: sono già otto le partite di Serie A in cui ha scelto di esserci di persona — cinque in trasferta e tre in casa — a dimostrazione di un atteggiamento nettamente più partecipe rispetto alle annate precedenti.

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La tifoseria del Diavolo si aspetta adesso che questa rinnovata centralità si traduca anche in scelte concrete sul mercato di gennaio. Proprio per questo, i colloqui in programma nelle prossime ore tra Cardinale e l’allenatore Ruben Amorim serviranno a fare il punto della situazione sulle strategie da adottare nella sessione invernale. Il proprietario del club ha infatti promesso un intervento mirato per rinforzare alcuni reparti della rosa e consegnare al tecnico portoghese maggiori alternative in vista della seconda parte della stagione. Tra campo, dirigenza e strategie future, il fine settimana di San Siro si annuncia dunque cruciale per disegnare il prossimo passo del Milan