Abraham potrebbe lasciare l’Aston Villa nel calciomercato di gennaio, non è da escludere tra le opzioni un ritorno nel campionato italiano

Con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato iniziano a circolare i primi nomi pronti a cambiare maglia. Tra questi figura anche Tammy Abraham, il cui futuro all’Aston Villa appare tutt’altro che blindato in vista di gennaio. Secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, l’attaccante inglese potrebbe lasciare il club di Birmingham già nella sessione invernale e il suo agente sarebbe pronto a proporlo a diverse società di Serie A alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo.

Il campionato italiano resta del resto una piazza che conosce bene il centravanti britannico e che, a sua volta, potrebbe rappresentare una destinazione gradita per rilanciarne le ambizioni. Nel curriculum recente di Abraham spicca anche l’esperienza vissuta con la maglia del Milan nella stagione 2024/2025, un’annata chiusa con un bottino complessivo di 44 presenze, 10 gol e 7 assist tra tutte le competizioni. Numeri che testimoniano il contributo offerto durante la sua parentesi a Milano e che non sono stati dimenticati da una parte della tifoseria rossonera.

Proprio sui social, infatti, la notizia di un possibile ritorno dell’attaccante in Italia ha subito acceso la fantasia di diversi sostenitori del Diavolo, che non disprezzerebbero affatto un suo eventuale rientro a Milanello come soluzione d’esperienza e affidabilità per l’attacco.

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Al momento, tuttavia, è bene mantenere i piedi per terra e distinguere tra voci di mercato e operazioni concrete: tra il Milan e l’entourage del giocatore non esiste alcuna trattativa avviata né tantomeno un negoziato in corso. Quella legata a un ritorno in rossonero resta dunque soltanto una suggestione alimentata dal web, in attesa di capire se e quali club italiani decideranno realmente di cogliere l’opportunità segnalata da Romano.