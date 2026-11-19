L‘esperto di mercato aggiorna sulla situazione dell’attaccante del Real Madrid, accostato anche ai rossoneri: contatti continui nella Capitale nonostante lo scarso minutaggio con lo Special One

Il nome di Endrick continua a infiammare le indiscrezioni in vista della prossima sessione di calciomercato, attirando con forza le attenzioni della Serie A. Il giovane talento brasiliano del Real Madrid, accostato con crescente insistenza nelle ultime settimane al Milan alla ricerca di rinforzi offensivi di livello internazionale, resta però un obiettivo primario e di lungo corso anche per la Roma, che aveva già provato ad affondare il colpo nella scorsa finestra estiva.

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Il punto di Matteo Moretto: «Roma in pressing continuo, deciderà il ragazzo»

A fare chiarezza sullo stato della trattativa e sugli equilibri tra le parti è intervenuto l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ai microfoni dell’emittente romana Rete Sport ha confermato come il club giallorosso non abbia mai interrotto il dialogo per portare il classe 2006 nella Capitale, minimizzando inoltre l’impatto delle scelte tecniche in casa Blancos sulla volontà finale del calciatore:

«Roma fortissima sul brasiliano dalla scorsa estate. Contatti continui. Mourinho? Non credo sia oggi reale ostacolo, deciderà il ragazzo».

Un’apertura importante che lascia dunque ogni scenario aperto per gennaio, con il Milan pronto a monitorare eventuali spiragli qualora si creassero le condizioni per un’operazione in uscita da Madrid.

Le parole di Endrick sullo scarso minutaggio con Mourinho e la fedeltà al Real

Nel frattempo, nelle scorse ore lo stesso Endrick ha voluto rompere il silenzio rispondendo direttamente alle domande sul proprio impiego ridotto sotto la gestione di José Mourinho al Real Madrid, ribadendo però la propria totale dedizione alla causa delle Merengues:

«Poco minutaggio? Credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni».

Parole di grande attaccamento al club spagnolo che si intrecciano con il desiderio di trovare maggiore continuità in campo, rendendo la posizione del giovane attaccante brasiliano uno dei temi più caldi e intriganti dell’imminente sessione invernale tra Roma, Milan e Real Madrid.