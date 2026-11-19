La giornalista analizza lo straordinario momento di forma dell’attaccante americano: dal rientro lampo dopo la spettacolare rovesciata con gli USA alla centralità assoluta nello scacchiere di Ruben Amorim

Christian Pulisic si conferma sempre più l’uomo simbolo e il trascinatore tecnico del Milan. Reduce dagli impegni oltreoceano con la nazionale degli Stati Uniti, l’attaccante statunitense si prepara a rientrare a Milanello per mettersi subito a disposizione di Ruben Amorim in vista della ripresa del campionato, forte di una condizione psicofisica brillante e di un ruolo ormai insostituibile tanto in rossonero quanto con la selezione a stelle e strisce.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Il rientro dagli USA e le parole dopo la rovesciata a Cincinnati

A fotografare il momento magico attraversato dal numero 11 rossonero è Alessandra Gozzini, che sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ripercorre le ultime ore dell’americano tra la prodezza messa a segno a Cincinnati nella gara contro Haiti — in cui ha trovato una spettacolare rete in sforbiciata — e il veloce ritorno in Italia:

«Ieri notte la sfida ad Haiti, poi il rientro in Italia e un giorno di riposo, per poi rimettersi a disposizione della squadra: settantadue ore prima della ripresa basteranno a convincere Amorim? Se anche sullo smartphone dell’allenatore sono arrivati i video delle prodezze americane di Pulisic, certamente sì. In più Amorim potrà verificarne direttamente condizioni fisiche (stanchezza a parte, buone) e psicologiche, presumibilmente ottime».

Proprio dal terreno di gioco di Cincinnati, lo stesso Pulisic aveva commentato con entusiasmo il gesto tecnico e il momento della sua nazionale:

«Non avevo mai segnato un gol in rovesciata, è stato speciale. È stato davvero bello vedere il pallone entrare in rete: penso che dovremmo essere entusiasti del futuro di questa squadra».

La visione di Gerry Cardinale e il legame blindato fino al 2031

Secondo l’analisi della giornalista, l’esplosione definitiva di Pulisic come leader indiscusso della squadra certifica la bontà della strategia tracciata mesi fa dalla proprietà statunitense. Un progetto a lungo termine già messo nero su bianco con il prolungamento contrattuale siglato lo scorso mese:

«Pulisic corre, segna, incide e spiega: sempre più al centro della nazionale come nel Milan. Qui si sta realizzando la previsione di Gerry Cardinale, proprietario del club e connazionale di Chris: aveva immaginato in estate un Milan che girasse intorno a Pulisic, eroe degli Usa e del Milan. Così è. E così potrà essere ancora a lungo: a ottobre scorso Pulisic ha prolungato il suo contratto rossonero fino all’estate del 2031».