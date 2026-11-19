Un cambio di rotta netto, visibile tanto nei numeri sul mercato quanto nella presenza fisica accanto alla squadra. Dopo aver dimostrato in estate la volontà di investire in modo importante assicurando al Milan profili di spessore come Ramos, Moreira e Gila, Gerry Cardinale sembra intenzionato a confermare questa linea ambiziosa anche nella prossima sessione invernale di calciomercato. Una trasformazione profonda nella gestione del club rossonero che non è sfuggita agli osservatori più attenti.

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Ospite in diretta negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Gianfranco Teotino ha analizzato nel dettaglio l’evoluzione dell’approccio del proprietario statunitense, individuando nella brusca frenata della scorsa annata il vero punto di svolta della gestione RedBird:

«Il bilancio fino ad oggi non è positivo, non c’è dubbio. Dopo di che mi rendo conto che dopo il finale di stagione disastroso della scorsa stagione, quando il Milan ha gettato via una qualificazione in Champions che sembrava più che in cassaforte, ha iniziato a seguire il Milan in maniera più diretta. Ha cambiato i vertici della società, il suo stesso impegno e anche solo il fatto di venire più spesso a Milano e a Milanello… Nei primi anni della sua gestione non succedeva, se non in via del tutto eccezionale. Ora sta diventando una cosa più frequente. Credo che questo impegno in prima persona dimostri un cambio di passo nel suo modo di gestire il Milan. Se prima lo considerava solo uno dei tanti suoi investimenti, adesso invece – dalle parole e dai fatti – mi pare di capire che abbia voglia di incidere e di far tornare il Milan a livelli importanti».