Pavlovic rivela alcuni retroscena dal suo arrivo al Milan. Le parole del difensore in merito agli allenatori e alcuni compagni di squadra

Strahinja Pavlovic ha raccontato diversi retroscena della sua esperienza al Milan durante un’intervista al podcast serbo SS Calcio. Il difensore rossonero ha ripercorso il rapporto con alcuni dei suoi ex allenatori, soffermandosi in particolare sul lavoro svolto con Massimiliano Allegri e sulle particolari regole introdotte da Sergio Conceiçao.

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Nel corso dell’intervento, Pavlovic ha parlato anche degli attaccanti più difficili da affrontare in Serie A e del rapporto instaurato con Diego Moreira, raccontando anche l’incontro con il padre del giovane compagno di squadra.

LAVORARE CON ALLEGRI – «Lavorare con Allegri è stato molto utile per me. È sotto la sua guida che ho fatto i maggiori progressi da quando sono arrivato in Italia. Come difensore ho una buona velocità, forza e capacità di uscire palla al piede. Sono in grado anche di lanciarmi in avanti e di segnare, ma l’aspetto tattico è sempre stato una mia lacuna. Ho imparato solo le basi quando sono arrivato in prima squadra al Partizan. Per come vedono il calcio gli italiani ero un po’ in ritardo, dato che i loro giocatori iniziano ad apprendere certi concetti fin da giovanissimi».

GLI AVVERSARI PIÙ FORTI – «Sul piano fisico, la sfida più dura è stata senza dubbio contro Romelu Lukaku. Ma anche Marcus Thuram: è forte, veloce e molto abile con la palla tra i piedi. Con Lautaro, invece, bisogna fare molta attenzione all’interno dell’area di rigore: se non gli stai addosso, ti segna. Non puoi lasciargli spazio».

IL RAPPORTO CON MOREIRA – «Non sapevo nemmeno che fosse il figlio di Almami (storico giocatore del Partizan, ndr). È un ragazzo fantastico, davvero in gamba. Conosce qualche parola in serbo. Ho incontrato suo padre durante un allenamento. Abbiamo parlato del Partizan, ovviamente. È stato molto bello vederlo; lo ricordo dai tempi in cui giocava in Serbia. Scherzo spesso con Moreira, dicendogli che, a fine carriera, dovremo giocare almeno una stagione nel Partizan. Gli faccio notare che io sono più grande di tre anni, quindi dovrà fare un piccolo sacrificio per poterci tornare insieme. È davvero una gran brava persona. Nel nostro gruppo si respira un’atmosfera fantastica. È una vera gioia essere al Milan».

LE REGOLE DI CONCEIÇAO – «Conceiçao ha bandito la Nutella e da allora non ce l’hanno più concessa (ride, ndr). Lui era… È un bravo ragazzo, mi piace, ma aveva dei metodi “alla Hitler”. Andiamo in trasferta per una partita e in hotel ci dividiamo; i giocatori sono tra di loro, tutti gli altri restano fuori. Ginocchiere e gomitiere sono obbligatorie in allenamento, che ci siano temperature sotto zero o 35 gradi, devono esserci. Tre giorni prima di una partita, alcuni calciatori sono andati ad un concerto fino alle 23:00… Aveva degli assistenti, o delle spie se volete, che gli facevano rapporto, e ne ha fatto un tale circo che nella partita successiva a nessuno di quei cinque o sei giocatori è stato permesso di scendere in campo».

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L’ARRIVO DI CONCEIÇAO – «Era in ritardo di 40 minuti alla prima riunione; tutti i giocatori e la dirigenza lo stavano aspettando, e lui era nel suo ufficio. Voleva solo far capire a tutti chi comandava. L’ha fatto apposta (ride, ndr)».

Nel corso dell’intervista al podcast serbo SS Calcio, Pavlovic ha quindi offerto un racconto ricco di aneddoti sul suo percorso al Milan, alternando considerazioni tecniche, ricordi degli allenatori e curiosità sulla vita quotidiana dello spogliatoio. Dal rapporto con Allegri alla particolare gestione di Conceiçao, passando per l’amicizia con Moreira, il difensore ha raccontato diversi momenti vissuti durante la sua esperienza in rossonero.