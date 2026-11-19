Cardinale cerca il centravanti per rilanciare il Diavolo: Endrick resta il grande sogno, Tresoldi convince per caratteristiche e Balogun rappresenta un’alternativa concreta. Ma chi sarebbe davvero il migliore nel sistema di Ruben Amorim?

Il Milan è davanti a una scelta che potrebbe incidere profondamente sul presente e sul futuro della squadra. La ricerca di un nuovo centravanti è diventata una delle priorità della dirigenza rossonera, soprattutto considerando la possibile partenza in prestito di Francesco Camarda durante il mercato di gennaio. Gerry Cardinale è pronto a sostenere nuovi investimenti, ma questa volta non basterà acquistare un talento promettente: servirà individuare un attaccante capace di migliorare concretamente il rendimento offensivo della formazione di Ruben Amorim.

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I tre nomi che stanno prendendo quota raccontano idee di calcio differenti. Endrick, il grande obiettivo, rappresenta il talento potenzialmente devastante; Nicolò Tresoldi offre le caratteristiche di un centravanti moderno e funzionale al gioco collettivo; Folarin Balogun, invece, garantirebbe velocità, profondità ed esperienza internazionale.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Club Brugge non avrebbe intenzione di privarsi di Tresoldi prima dell’estate, mentre Balogun potrebbe lasciare il Monaco già a gennaio. Per Endrick, invece, resta decisiva la posizione del Real Madrid, che non ha ancora aperto definitivamente alla partenza del brasiliano.

La domanda, tuttavia, non riguarda soltanto la fattibilità delle operazioni. Chi sarebbe realmente il centravanti ideale per Amorim?

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Milan, Endrick è il talento più forte: imprevedibilità e qualità per cambiare l’attacco di Amorim

Endrick è probabilmente il calciatore con il potenziale individuale più elevato dei tre. Il brasiliano possiede accelerazione, potenza nelle conclusioni e una naturale predisposizione ad attaccare la porta. Caratteristiche che potrebbero rendere il Milan più imprevedibile, soprattutto contro avversari che concedono spazio tra le linee.

Nel sistema di Amorim potrebbe giocare come riferimento offensivo, ma anche muoversi da seconda punta, partendo da una posizione leggermente più arretrata per sfruttare il suo sinistro.

Il suo arrivo permetterebbe al Milan di aumentare la pericolosità nelle transizioni, creando maggiori opportunità anche per Christian Pulisic e gli altri giocatori offensivi.

Esiste però un limite importante: Endrick non è ancora un centravanti completo nel gioco spalle alla porta. Non sempre riesce a garantire la stessa continuità nel lavoro di raccordo, nella protezione del pallone e nell’occupazione dell’area che Amorim potrebbe richiedere alla sua punta centrale.

Anche lo scarso minutaggio accumulato al Real Madrid costituisce un’incognita. Senza dimenticare che José Mourinho ha espresso pubblicamente la volontà di trattenerlo, rendendo particolarmente complessa un’eventuale operazione invernale.

Il giudizio: Endrick è la scelta più affascinante per talento e prospettive, ma non necessariamente quella più immediata per risolvere tutti i problemi dell’attacco rossonero.

Milan, Tresoldi è il centravanti più funzionale: perché potrebbe essere perfetto per Amorim

Nicolò Tresoldi rappresenta una soluzione molto diversa. L’attaccante del Club Brugge, classe 2004, possiede caratteristiche particolarmente interessanti per una squadra che vuole costruire attraverso il possesso, coinvolgendo il centravanti nello sviluppo offensivo.

Il suo principale punto di forza è la capacità di collegare i reparti, lavorare con i compagni e muoversi all’interno dell’area per finalizzare l’azione.

Nel sistema di Amorim, Tresoldi potrebbe diventare il riferimento incaricato di favorire gli inserimenti dei trequartisti. Con Pulisic e un altro giocatore creativo alle spalle, il suo contributo sarebbe prezioso soprattutto contro avversari particolarmente chiusi.

Non si tratta soltanto di una valutazione teorica. Le analisi tecniche delle sue prestazioni al Brugge evidenziano qualità nel gioco associativo e nella gestione del pallone, oltre alla capacità di occupare posizioni pericolose in area.

Il problema riguarda principalmente due aspetti.

Il primo è economico: il Brugge conosce il valore del proprio attaccante e, secondo le indiscrezioni, non intende aprire a una cessione immediata. Il secondo riguarda il salto competitivo. La Serie A presenta difficoltà tattiche differenti rispetto al campionato belga, e Tresoldi dovrebbe dimostrare di poter mantenere lo stesso rendimento contro difese più organizzate.

Inoltre, rispetto a Endrick e Balogun, possiede meno esplosività negli spazi aperti e potrebbe incidere meno nelle partite in cui il Milan ha bisogno di ribaltare rapidamente il fronte offensivo.

Il giudizio: Tresoldi è probabilmente il profilo più adatto a interpretare il ruolo di centravanti nel gioco collettivo di Amorim. L’investimento, però, avrebbe maggiore senso all’interno di una programmazione pluriennale.

Milan, Balogun è la soluzione più immediata: velocità e pressing per cambiare ritmo

Folarin Balogun è forse il nome meno suggestivo dei tre, ma sarebbe sbagliato considerarlo un semplice ripiego. L’attaccante americano del Monaco, classe 2001, possiede caratteristiche che potrebbero rivelarsi estremamente utili per il Milan, soprattutto nelle partite in cui la squadra di Amorim fatica ad attaccare la profondità.

Il suo punto di forza è rappresentato dalla rapidità negli spazi, accompagnata dalla capacità di attaccare la linea difensiva avversaria con movimenti continui.

A differenza di Tresoldi, Balogun tende a cercare maggiormente la profondità piuttosto che partecipare stabilmente alla costruzione offensiva. Questo potrebbe diventare un vantaggio per il Milan, soprattutto quando Pulisic e gli altri trequartisti riescono a ricevere tra le linee e cercano un compagno da servire alle spalle dei difensori.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda il pressing. I dati pubblicati dal Monaco, elaborati con Opta, hanno evidenziato la sua capacità di aggredire gli avversari nella trequarti offensiva e moltiplicare gli scatti senza pallone. Qualità perfettamente compatibili con una squadra che vuole recuperare rapidamente il possesso.

Ci sono però anche delle controindicazioni. Balogun non offre le stesse garanzie di Tresoldi nel gioco da riferimento centrale, soprattutto contro difese molto basse. Inoltre, il suo percorso al Monaco è stato condizionato da alcuni problemi fisici e da periodi di rendimento discontinuo.

Proprio la condizione atletica rappresenterebbe uno degli elementi da valutare con maggiore attenzione prima di un investimento.

Il giudizio: Balogun potrebbe essere la soluzione più interessante per gennaio, qualora il Monaco confermasse la disponibilità a trattare. Garantirebbe caratteristiche differenti rispetto agli attaccanti già presenti nella rosa rossonera, pur senza assicurare automaticamente il salto di qualità definitivo.

Milan, il verdetto finale: Endrick è il sogno, ma Tresoldi può essere la scelta migliore per Amorim

Per arrivare a una conclusione bisogna considerare il sistema di gioco di Ruben Amorim, che ha impostato il Milan prevalentemente sul 3-4-2-1, con Gonçalo Ramos come riferimento centrale e due giocatori offensivi chiamati a muoversi alle sue spalle. Un assetto che richiede alla punta non soltanto di segnare, ma anche di favorire le combinazioni e creare gli spazi per gli inserimenti dei compagni.

È proprio da questa considerazione che nasce la mia valutazione.

MIGLIORE PER IL GIOCO DI AMORIM

1. Nicolò Tresoldi

Il più funzionale come riferimento centrale, soprattutto per il lavoro di raccordo e la capacità di giocare con i trequartisti.

MIGLIORE PER TALENTO E POTENZIALE

2. Endrick

Il giocatore dal maggiore potenziale, capace di inventare una giocata decisiva, ma meno naturale come unico riferimento offensivo.

MIGLIORE PER ATTACCARE LA PROFONDITÀ

3. Folarin Balogun

L’alternativa più interessante per aggiungere velocità e pressing, con alcune incognite sulla continuità fisica e realizzativa.

Se dovessi scegliere un solo calciatore per il Milan di Amorim, punterei su Nicolò Tresoldi. Non perché sia necessariamente più forte di Endrick, ma perché il suo profilo risponde meglio alle esigenze tattiche di una squadra che vuole sviluppare un gioco organizzato, valorizzando contemporaneamente il lavoro dei trequartisti e degli esterni.

Endrick potrebbe diventare un fuoriclasse, ma il Milan non dovrebbe limitarsi a inseguire il nome più prestigioso. Se l’obiettivo è costruire qualcosa di duraturo, serve un centravanti che possa crescere all’interno del sistema senza costringere l’allenatore a modificarne continuamente i principi.

Esiste, tuttavia, una distinzione fondamentale tra gennaio e giugno. Per l’immediato, Balogun potrebbe rappresentare una scelta più praticabile; per il futuro, Tresoldi sarebbe il mio investimento prioritario. Endrick resterebbe invece l’occasione da cogliere se il Real Madrid aprisse a condizioni favorevoli, soprattutto attraverso una formula che permetta al Milan di costruire un progetto tecnico anche oltre i primi sei mesi.

C’è poi un ultimo aspetto. Gonçalo Ramos è già presente nella rosa rossonera e il nuovo arrivato dovrà convivere con lui. Da questo punto di vista Endrick avrebbe un vantaggio particolare: la possibilità di essere utilizzato anche in una posizione più mobile alle spalle del centravanti. Tresoldi, invece, sarebbe maggiormente in concorrenza con il portoghese.

Ecco perché la scelta finale dovrà dipendere anche dalle intenzioni di Amorim: acquistare un’alternativa a Ramos oppure un attaccante capace di giocargli accanto?

Il mio verdetto resta favorevole a Tresoldi, purché il Milan abbia la possibilità di investire su di lui senza compromettere le altre esigenze della rosa. Perché vincere il mercato non significa necessariamente acquistare il giocatore più famoso, ma individuare quello che può rendere migliore l’intera squadra.