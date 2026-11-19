Calciomercato Milan, Diogo Dalot torna nel mirino dei rossoneri: il portoghese potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione. La Juventus osserva e il nuovo allenatore dei Red Devils avrà un ruolo decisivo

Il Milan potrebbe riabbracciare una vecchia conoscenza nella prossima sessione estiva di calciomercato. Si tratta di Diogo Dalot, terzino portoghese attualmente in forza al Manchester United, il cui futuro in Premier League non appare ancora del tutto definito. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il giocatore sarebbe finito nella lista dei desideri dei rossoneri e della Juventus, entrambe interessate a monitorare la sua situazione in vista della stagione 2027/2028.

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Calciomercato Milan, Dalot nel mirino: la situazione contrattuale

Il contratto di Dalot con il Manchester United scadrà nel giugno 2028 e l’ipotesi di un rinnovo resta concreta. Nonostante questo, una possibile partenza al termine dell’attuale stagione non viene esclusa.

Molto dipenderà dalle valutazioni di Mauricio Pochettino, ufficialmente alla guida dei Red Devils dal 18 novembre dopo aver sostituito Michael Carrick. Il tecnico argentino dovrà decidere su quali giocatori puntare per il futuro e il portoghese sarà inevitabilmente coinvolto nelle riflessioni.

Calciomercato Milan, Dalot conosce già Milanello: i numeri della sua esperienza rossonera

Per Dalot un eventuale trasferimento al Milan rappresenterebbe un ritorno. Il difensore ha già indossato la maglia rossonera nella stagione 2020/2021, quando arrivò in prestito proprio dal Manchester United.

Come sottolineato da A Bola, il portoghese lasciò un’impressione positiva durante la sua esperienza italiana, collezionando 33 presenze, 2 gol e 3 assist. La conoscenza dell’ambiente milanista e del campionato italiano potrebbe rappresentare un elemento favorevole nell’eventualità di una trattativa.

Calciomercato Milan, Dalot e quelle parole d’amore per i rossoneri

Il legame con il Milan è rimasto particolarmente significativo per Dalot, che in passato aveva ricordato con entusiasmo la sua esperienza in Italia. Intervistato dai canali ufficiali del Manchester United, il portoghese aveva dichiarato:

SULL’ESPERIENZA AL MILAN – «Penso che sia stato probabilmente uno degli step più importanti della mia carriera fino ad ora. È stato fantastico giocare per un club come il Milan. La sensazione di giocare di nuovo ogni tre giorni mi ha ridato la giusta fiducia, il focus giusto per essere pronto per la stagione successiva. È stato molto importante per me, ho conosciuto grandi persone che mi hanno aiutato ad essere più consapevole dei miei mezzi durante la stagione. Maldini è stato uno di loro sicuramente, insieme all’allenatore con cui mi sono relazionato molto bene e ovviamente anche i compagni di squadra erano fantastici».

Parole che testimoniano quanto il passaggio in rossonero abbia inciso sulla crescita professionale del difensore. Al momento, però, non risultano trattative avanzate per un suo ritorno a Milano. Il Milan resta alla finestra, con la Juventus pronta a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti per il trasferimento.