Rinnovo Tomori Milan, a dicembre il primo faccia a faccia per discutere il futuro del difensore inglese: i rossoneri preparano un prolungamento annuale, ma con una riduzione dello stipendio
Il futuro di Fikayo Tomori torna al centro delle strategie del Milan. Con il contratto del difensore inglese in scadenza a giugno 2027, la dirigenza rossonera sarebbe pronta ad avviare i primi confronti per valutare la possibilità di proseguire insieme. La volontà è quella di affrontare la questione prima di arrivare alla fase decisiva della stagione, ma la proposta economica potrebbe diventare un tema delicato.
Rinnovo Tomori Milan, primo incontro con gli agenti a dicembre
Secondo quanto appreso da Milannews24, nel mese di dicembre sarebbe previsto un primo incontro tra il Milan e gli agenti di Tomori.
Un appuntamento esplorativo, durante il quale le parti proveranno a comprendere se esistano le condizioni per raggiungere un’intesa sul prolungamento contrattuale.
Rinnovo Tomori Milan, proposta di un anno con ingaggio ridotto
La prima offerta che il club avrebbe intenzione di presentare prevede un rinnovo di un solo anno, fino a giugno 2028, senza ulteriori opzioni.
La novità principale riguarderebbe lo stipendio: il Milan proporrebbe 2,8 milioni di euro a stagione, contro gli attuali 3,5 milioni percepiti dal centrale inglese.
Rinnovo Tomori Milan, la risposta del difensore sarà decisiva
La trattativa si preannuncia quindi tutt’altro che scontata. Il Milan vorrebbe mantenere aperta la possibilità di confermare Tomori, ma a condizioni economiche differenti rispetto al precedente accordo.
Molto dipenderà dalla disponibilità del giocatore ad accettare una riduzione dell’ingaggio e un prolungamento di breve durata. Il confronto di dicembre rappresenterà il primo passaggio per capire se il matrimonio rossonero potrà continuare.