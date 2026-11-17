Bruno Fernandes potrebbe essere un obiettivo di calciomercato del Milan e non solo… è un nome caldissimo per il centrocampo

Tra retroscena legati alla scorsa estate, idee per il futuro e concrete possibilità. Matteo Moretto e Fabrizio Romano su YouTube hanno parlato di Bruno Fernandes in ottica Milan.

«In estate c’è stato più di un sondaggio del Milan e non solo per Bruno Fernandes, prima ancora che iniziasse il Mondiale», ha iniziato così il discorso Fabrizio Romano.

«Innanzitutto non ti nascondo che l’idea di portare tornare in Italia a Bruno stuzzica, è una cosa a cui lui pensa», questa la bomba lanciata da Matteo Moretto.

Non solo il Milan… ma ora che succede su Bruno Fernandes?

«Nel periodo in cui la Juventus stava trattando Bernardo Silva (verso aprile/maggio) ha trattato parallelamente per Bruno Fernandes. Era una Juventus alla ricerca di campioni e quello di Bruno Fernandes era uno dei primi. Anche il Milan poi si è mosso e continua ad essere vigile», ha proseguito sempre Matteo Moretto.

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Fabrizio Romano ha fatto poi il punto della situazione con il Manchester: «Si veniva da mesi importanti e Bruno ha deciso di giocarsi un’altra stagione da protagonista. Dietro le quinte i tentativi sono stati reali. La situazione è che il suo contratto scade nel 2027 ma lo United ha un’opzione a suo favore per rinnovarlo fino al 2028 e questo contratto ha una clausola da 65 milioni di euro. Il club ora però vorrebbe offrirgli un contratto nuovo, ma da agosto ad oggi l’accordo ancora non c’è. Al momento, oltre al discorso economico, anche dal punto di vista tecnico, si sta guardando avanti in ottica prossima stagione. Io direi attenzione a questa situazione».