Il terzino ecuadoriano Estupinan sta trovando sempre meno spazio nelle rotazioni di Amorim: Paratici valuta il profilo per rinforzare la fascia sinistra, possibile prestito con diritto di riscatto

Il mercato invernale si avvicina e le società iniziano a programmare le prossime mosse per correggere eventuali lacune nelle rispettive rose. Tra queste c’è anche la Fiorentina, che potrebbe guardare in casa Milan per individuare un rinforzo sulla corsia mancina. Il nome finito sul tavolo della dirigenza viola è quello di Pervis Estupinan, esterno ecuadoriano che sta attraversando un momento complicato in rossonero.

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A riportare l’indiscrezione è FirenzeViola.it, secondo cui il procuratore Jorge Mendes avrebbe proposto il giocatore a Fabio Paratici, nuovo riferimento dirigenziale del club toscano. Una possibilità da monitorare in vista di gennaio, soprattutto considerando il progressivo ridimensionamento del minutaggio dell’ex Brighton.

Estupinan aveva iniziato la stagione trovando maggiore continuità, ma con il passare delle settimane il suo spazio è diminuito sensibilmente. Anche Ruben Amorim potrebbe essere favorevole a una sua eventuale partenza, qualora arrivasse una proposta ritenuta soddisfacente.

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La Fiorentina, dal canto suo, è alla ricerca di un terzino sinistro per gestire meglio le alternative sulla fascia. L’eventuale arrivo dell’ecuadoriano consentirebbe infatti di accompagnare con maggiore tranquillità il percorso di ambientamento di Valdepenas e di aspettare senza fretta il recupero di Fabiano Parisi dall’infortunio.

Resta da capire quale formula potrebbe rendere concreta l’operazione. Estupinan è legato al Milan da un contratto fino al 2030, motivo per cui l’ipotesi attualmente più plausibile sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto.

Per ora si tratta soltanto di un’idea, ma gennaio potrebbe riservare sviluppi interessanti