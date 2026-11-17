Nessuna lesione per Maignan dopo il problema accusato con la Nazionale: il fastidio è in miglioramento e domenica sarà regolarmente a disposizione a San Siro

Arrivano ottime notizie per il Milan e per Mike Maignan in vista del prossimo impegno di campionato contro il Frosinone. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il portiere francese hanno dato esito negativo: non è stata riscontrata alcuna lesione e il problema accusato durante la partita con la Francia non sembra destare particolare preoccupazione.

A riferirlo è la redazione di Milannews24, secondo cui l’estremo difensore rossonero ha accusato soltanto un risentimento, senza riportare danni muscolari. Il fastidio, inoltre, risulta già in miglioramento e non dovrebbe impedirgli di scendere regolarmente in campo domenica pomeriggio a San Siro.

La preoccupazione era nata durante la sfida di Nations League tra Francia e Turchia, quando Maignan era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco all’intervallo. Il portiere aveva accusato un problema agli adduttori in seguito a uno scontro di gioco con un avversario, facendo immediatamente scattare l’allarme in casa rossonera.

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Già nella giornata di ieri, il quotidiano francese L’Équipe aveva anticipato sensazioni positive dopo i primi test medici. Le verifiche effettuate successivamente con lo staff sanitario del Milan hanno confermato le impressioni iniziali.

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Per Ruben Amorim, dunque, arriva una notizia particolarmente importante: Maignan sarà a disposizione per la gara contro il Frosinone. In un momento caratterizzato da numerose assenze, recuperare il proprio capitano e portiere titolare rappresenta un’ottima notizia per tutto l’ambiente rossonero.