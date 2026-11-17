Tra infortuni, assenze pesanti e uomini contati, i rossoneri sono chiamati a stringere i denti: domenica a San Siro conta soltanto vincere

Ci sono partite che, al di là dei tre punti in palio, possono raccontare molto di una squadra. Milan-Frosinone, in programma domenica alle 18 a San Siro, è una di queste. Perché il Diavolo si presenterà all’appuntamento ancora una volta in piena emergenza, con diversi giocatori indisponibili e una situazione infortuni che continua a complicare i piani dello staff tecnico. Ma proprio in queste occasioni bisogna dimostrare di essere una squadra vera. L’emergenza non può diventare un alibi, soprattutto quando la posta in palio è così importante.

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Le notizie arrivate dagli ultimi controlli medici non sono tutte positive. Fikayo Tomori sta finalmente vedendo la luce in fondo al tunnel: il suo recupero procede bene, ha ripreso il lavoro individuale sul campo e dalla prossima settimana dovrebbe tornare gradualmente ad allenarsi con il gruppo. Domenica, però, non ci sarà. Tempi più lunghi invece per Ruben Loftus-Cheek, che dovrà attendere ancora prima di poter tornare a disposizione.

A rendere il quadro ancora più complicato ci sono le assenze di Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze, mentre resta da valutare giorno dopo giorno la situazione di Strahinja Pavlovic, che conserva qualche possibilità di recuperare. Senza dimenticare Mike Maignan, per il quale si attendono gli esami dopo il problema all’anca accusato con la Francia.

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Insomma, le difficoltà non mancano. Eppure il Milan non può permettersi di guardare soltanto all’infermeria. La sfida contro il Frosinone deve essere portata assolutamente a casa. Non esistono alternative, non se l’obiettivo è continuare a essere competitivi e non perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti.

È proprio questo il momento in cui devono emergere i leader, quelli chiamati a trascinare il gruppo anche quando le condizioni non sono ideali. Chi scenderà in campo dovrà assumersi responsabilità, mettere da parte la stanchezza e dimostrare di avere ben chiaro il peso di questa partita. Serviranno attenzione, determinazione, intensità e soprattutto quella fame che non può mai mancare quando si indossa la maglia rossonera.

Il Frosinone merita rispetto e non dovrà essere sottovalutato. Le partite considerate semplici sulla carta possono trasformarsi in trappole se affrontate senza la giusta mentalità. Il Milan dovrà quindi entrare in campo con l’approccio di chi sa di non poter sbagliare, evitando cali di concentrazione e regalando il meno possibile agli avversari.

A San Siro bisogna vincere, senza se e senza ma. L’emergenza è reale, le assenze pesano e il calendario non aspetta nessuno. Ma una grande squadra si riconosce soprattutto nella capacità di superare le difficoltà. Domenica il Milan è chiamato a dimostrarlo ancora una volta: stringere i denti, andare oltre l’emergenza e conquistare tre punti fondamentali. Perché in questa fase della stagione non basta essere in difficoltà: bisogna trovare il modo di vincere comunque.