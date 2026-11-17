Il Milan valuta la cessione in prestito di Comotto per accumulare esperienza: oltre al Grifone, sulle sue tracce si muovono anche Parma, Monza e club di Serie B

La prima parte di stagione ha evidenziato chiaramente le difficoltà di inserimento e minutaggio per i prospetti più giovani nella rosa del Milan. Tra questi c’è senza dubbio Christian Comotto, blindato in estate con il rinnovo contrattuale ma frenato da una concorrenza spietata in mezzo al campo — con campioni del calibro di Luka Modrić e Adrien Rabiot a sbarrargli la strada — che lo ha costretto a racimolare appena 18 minuti complessivi tra Serie A ed Europa League.

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Una situazione che, come ammesso dallo stesso centrocampista classe 2008 ai microfoni della Rai dopo l’impegno con l’Italia Under 20, spinge il ragazzo a cercare maggiori garanzie per il proprio percorso di crescita professionale, pur ribadendo la totale concentrazione attuale sulla causa rossonera.

Il Genoa in pole position, ma il Milan valuta la formula

In vista della sessione invernale di riparazione, gli estimatori non mancano di certo. Il club più attivo e deciso a sfruttare l’occasione è il Genoa guidato da Daniele De Rossi, che ha intensificato i contatti con l’agente del calciatore (Beppe Riso) per impostare un’operazione basata sul prestito. Il club ligure spinge per inserire un’opzione di acquisto nel pacchetto, mentre la dirigenza di via Aldo Rossi — d’accordo con la volontà di non perdere il controllo del cartellino di un talento così prezioso — preferirebbe valutare un prestito secco o formule che mantengano i rossoneri padroni del futuro del ragazzo.

Oltre al Grifone, la situazione del giovane centrocampista è monitorata con grande attenzione anche da altre squadre di massima serie come Parma e Monza, pronte a farsi avanti nel caso in cui la trattativa con i rossoblù dovesse subire rallentamenti, senza dimenticare i sondaggi provenienti da diversi club di Serie B. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale maglia indosserà Comotto nella seconda metà della stagione.