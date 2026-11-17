Il difensore serbo ha svolto lavoro personalizzato a Milanello e conta di riaggregarsi al gruppo al rientro dei nazionali, lasciandosi definitivamente alle spalle il delicato problema renale

Continuano ad arrivare segnali confortanti dall’infermeria di Milanello per Ruben Amorim in vista della ripresa del campionato, che vedrà il Milan scendere in campo domenica prossima a San Siro contro il Frosinone. Tra i giocatori pronti a rimettersi a disposizione del tecnico portoghese figura infatti anche Strahinja Pavlović, le cui condizioni fisiche appaiono in costante e deciso miglioramento dopo settimane decisamente complicate.

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Il programma di recupero e il rientro in gruppo

Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il centrale difensivo serbo ha svolto una seduta di allenamento personalizzato a parte. Tuttavia, qualora il percorso riabilitativo dovesse proseguire senza intoppi nei prossimi giorni, lo staff tecnico e medico conta di riaccogliere il calciatore in gruppo non appena faranno ritorno alla base tutti i compagni impegnati con le rispettive selezioni nazionali.

Il delicato problema renale ormai alle spalle

Il recupero di Pavlović rappresenta una notizia fondamentale per gli equilibri difensivi rossoneri, soprattutto alla luce della natura del problema fisico che lo aveva costretto ai box. Il giocatore era rimasto fermo a causa di un delicato fastidio al rene — una situazione clinica i cui sintomi risultano ora in netta regressione, pur continuando a essere monitorati con la massima attenzione dallo staff sanitario del club.

Lo stop forzato gli aveva impedito di prendere parte alle sfide contro Ferencváros e Genoa, costringendolo inoltre a rinunciare alla chiamata della Serbia durante questa sosta. Ora, però, il peggio sembra davvero essere alle spalle e il difensore mette nel mirino la convocazione per il match casalingo di domenica.