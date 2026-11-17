Maignan ha rassicurato il club dichiarando di non sentire dolore dopo l’uscita anticipata contro la Turchia; nel frattempo procedono spediti i recuperi dei due centrocampista e difensore inglesi

Arrivano segnali decisamente incoraggianti dall’infermeria del Milan in vista della ripresa del campionato, fissata per domenica prossima a San Siro contro il Frosinone. Dopo l’iniziale apprensione per le condizioni di Mike Maignan, costretto ad abbandonare il terreno di gioco all’intervallo della sfida tra la sua Francia e la Turchia a causa di una botta nella zona dell’anca e di un leggero fastidio all’adduttore destro, a Milanello è tornato a respirarsi un clima di moderato ottimismo.

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Gli esami strumentali sono stati programmati per il pomeriggio di oggi, ma nelle ultime ore tanto dal calciatore quanto dallo staff medico della nazionale transalpina sono giunte rassicurazioni importanti.

Maignan non sente dolore, Torriani in preallarme

Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore ha già contattato direttamente la dirigenza di via Aldo Rossi per confermare di non avvertire alcun dolore. Un segnale fondamentale in vista del prossimo impegno di Serie A, anche se per avere la certezza assoluta della sua presenza tra i pali domenica contro i ciociari bisognerà attendere l’esito definitivo degli accertamenti odierni. Nel frattempo il giovane Lorenzo Torriani resta regolarmente in preallarme, sebbene Ruben Amorim speri fortemente di poter contare fin da subito sul proprio capitano.

Controlli positivi a Londra per Tomori e Loftus-Cheek

Notizie confortanti giungono anche sul fronte degli altri infortunati rossoneri. Nella giornata di ieri, infatti, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek si sono sottoposti a una serie di controlli medici a Londra per monitorare lo stato di avanzamento dei rispettivi percorsi riabilitativi:

Fikayo Tomori: La lesione al flessore mediale della coscia destra sta guarendo secondo i tempi previsti e il difensore tornerà a lavorare sul campo già nei prossimi giorni. Resta da valutare se potrà essere convocato già per la sfida contro il Frosinone o se il rientro slitterà al successivo impegno di Europa League sul campo dell’ Olympiacos .

La lesione al flessore mediale della coscia destra sta guarendo secondo i tempi previsti e il difensore tornerà a lavorare sul campo già nei prossimi giorni. Resta da valutare se potrà essere convocato già per la sfida contro il Frosinone o se il rientro slitterà al successivo impegno di sul campo dell’ . Ruben Loftus-Cheek: Anche gli esami effettuati dal centrocampista inglese, alle prese con uno stiramento al flessore sinistro rimediato nella trasferta di Udine, hanno restituito risposte molto positive confermando la piena regolarità del recupero.