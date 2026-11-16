Pellegatti fa il punto sull’assalto del Diavolo a Endrick in vista della sessione invernale di gennaio: dalle conferme sul lavoro in corso a Casa Milan fino alle indiscrezioni raccolte tra gli addetti ai lavori

Il nome di Endrick continua a infiammare le strategie di mercato del Milan in vista dell’imminente finestra invernale di gennaio. A fornire aggiornamenti pesantissimi sul futuro del giovane attaccante brasiliano in forza al Real Madrid è stato Carlo Pellegatti, che attraverso il proprio canale YouTube ha ricostruito lo stato attuale della trattativa, svelando retroscena importanti sul pressing della dirigenza rossonera e sulla concorrenza internazionale.

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La posizione di Casa Milan e il retroscena dei direttori sportivi

Secondo il giornalista, il club di via Aldo Rossi sta spingendo con decisione per assicurare a Ruben Amorim un rinforzo di assoluto spessore internazionale nel reparto avanzato, superando anche la concorrenza legata a José Mourinho. Sebbene da ambienti ufficiali rossoneri filtri ancora prudenza formale, negli ambienti del calciomercato l’operazione viene data ormai in dirittura d’arrivo:

«Mourinho si rassegni perché il Milan punta forte su Endrick. Vi dico una cosa, qualcuno già ipotizza o pronostica che la trattativa sia già chiusa. A me risulta che sia chiusa nel senso che venga al Milan. A sentire il Milan confermano che ci stanno lavorando, parlano di trattativa aperta, parlano di trattativa che si sta sviluppando, ma nessuno dice ovviamente già fatta, però nell’ambiente calcio qualche direttore sportivo parla già di un’operazione che finirà bene a favore del Milan».