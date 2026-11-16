L'analisi di Giuseppe Pastore: «Amorim sta facendo benissimo con una rosa ampiamente migliorabile. E a gennaio...»

Pastore promuove a pieni voti l’avvio di stagione dei rossoneri: dai 24 punti in 11 partite alla gestione dell’emergenza sulle fasce, fino alla crescita della connessione con Gonçalo Ramos e ai correttivi attesi sul mercato invernale

Un avvio di stagione che, nonostante le difficoltà e le emergenze legate agli infortuni, offre spunti profondamente positivi e lascia intravedere enormi margini di crescita. A tracciare un bilancio lusinghiero sul Milan guidato da Ruben Amorim è stato il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per analizzare il momento dei rossoneri in campionato.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

La media punti da Champions e i miracoli con l’emergenza terzini

Il punto di partenza dell’analisi non può che essere il rendimento sul campo, riassunto da una marcia trionfale che colloca saldamente la squadra nelle zone altissime della classifica:

«Bisogna orientarsi con i risultati: il Milan sta oggettivamente facendo bene in campionato. Fare ventiquattro punti in undici partite vuol dire tenere una media di oltre ottanta punti, che normalmente ti porta nelle prime quattro, e tutto questo con una rosa, secondo me, parzialmente migliorabile, anzi, ampiamente migliorabile. Un allenatore che non parla ancora italiano, che non conosce neanche molto bene il contesto, ma lo sta imparando. L’altro giorno il Milan ha vinto a Genova con Musah e Gila terzini; cioè, sta anche un po’ sperimentando, ma è anche costretto a farlo. Tutto ciò mi fa pensare che il Milan abbia ampi margini di miglioramento, più di quelli che, secondo me, ha la Juve, i cui giocatori torneranno dagli infortuni ma sembrano già su un piano un po’ più discendente. Per il Milan c’è l’impressione anche che andrà pesante sul mercato e che anche con Gonçalo Ramos, così criticato, così discusso, sta trovando una connessione con i compagni che vedo nelle azioni dei due gol».

I nodi da risolvere: la gestione finale e i limiti della panchina

Nonostante il quadro complessivo estremamente incoraggiante rispetto ad altre concorrenti dirette come la Juventus, Pastore ha evidenziato l’unico vero limite strutturale emerso in questa prima parte di stagione: la difficoltà nella gestione dei minuti finali, figlia di una coperta corta a livello di cambi che il mercato di gennaio avrà il compito di sanare:

«Quindi, insomma… io continuo a vedere, solo no, però soprattutto cose positive nel Milan. Dove deve migliorare è nella gestione meno ansiogena dei minuti finali, delle ultime mezz’ore, che lì arriva anche perché cala drasticamente la qualità dei titolari. Il Milan il primo cambio nel derby l’ha fatto a sette-otto minuti dalla fine, non casualmente secondo me. Amorim a Genova sei costretto a tirar fuori Modric, non è riuscito a tirar fuori Pulisic, a tirar fuori comunque giocatori di livello, e lì cala un po’ tutto; e questo a gennaio dovrebbe probabilmente risolverlo, questo problema».