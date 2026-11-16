Moncada svela i retroscena sull’acquisto di Cisse: «Così abbiamo anticipato il PSV Eindhoven. Con Amorim è esploso e non si rende conto del suo potenziale»

Ospite del canale YouTube ‘Calcio e Pepe’, l’ex direttore tecnico rossonero svela tutti i dettagli dell’operazione che lo scorso inverno ha portato a Milano il classe 2006, oggi capocannoniere del Diavolo con 8 gol e fresco d’esordio in Nazionale maggiore

Dietro l’esplosione definitiva di Alphadjo Cisse — autentica rivelazione della stagione del Milan, attuale capocannoniere rossonero con 8 reti e fresco d’esordio assoluto con la Nazionale maggiore italiana — c’è un lungo lavoro di scouting e un blitz di mercato decisivo. A raccontare ogni retroscena dell’operazione è stato l’ex direttore tecnico del Diavolo Geoffrey Moncada, intervenuto sul canale YouTube ‘Calcio e Pepe’ per ripercorrere la genesi dell’acquisto del talento classe 2006, portato a Milano lo scorso inverno prima della rivoluzione dirigenziale estiva voluta da Gerry Cardinale.

SU CISSE – «Avevamo uno scout che lavorava nei dintorni di Verona e ci aveva subito segnalato questo ragazzo, Alphadjo Cisse, che giocava nell’Under 17 e poi nella Primavera, nell’Under 20. Così siamo andati a vederlo ed era molto interessante, perché è un giocatore completamente diverso dai classici profili del settore giovanile italiano. Poteva giocare da seconda punta, da esterno, da mezzala, da numero 10. Praticamente a ogni partita cambiava posizione».

SULLA POSSIBILITA’ DI PORTARLO AL MILAN – «Due o tre anni fa abbiamo avviato il progetto Milan Futuro. La nostra idea era quella di prenderlo per quella squadra un anno prima, ma non siamo riusciti a trovare un accordo con l’Hellas Verona. Volevano tenerlo e hanno deciso di mandarlo in prestito in Serie B, al Catanzaro Ovviamente lo abbiamo seguito molto attentamente anche lì, in Serie B, e lì è letteralmente esploso nei primi sei mesi. Ci siamo detti che aveva superato talmente bene il salto dalla Primavera e dalla panchina del Verona alla Serie B che a quel punto bisognava muoversi».

COME HA CONVINTO IL CLUB A PUNTARE SU DI LUI – «Convincere il club non è stato così difficile, perché lavoravamo su Cisse già da diversi anni. Il club lo conosceva, ne avevamo parlato, io stesso ne avevo parlato con l’amministratore delegato e con i diversi allenatori che si erano succeduti. Avevamo uno storico abbastanza importante delle sue partite e delle sue prestazioni. Insomma, conoscevamo già abbastanza bene il dossier. La difficoltà, a volte, è il tempismo. Eravamo nella finestra di mercato invernale e bisognava fare in fretta. Perché altrimenti il PSV Eindhoven lo avrebbe preso direttamente. E invece di pagare tra i 7 e gli 8 milioni di euro al Verona, se fosse andato al PSV e tu avessi voluto acquistarlo successivamente, magari dopo aver giocato in Champions League, il prezzo sarebbe salito a 30 o 40 milioni di euro. A volte bisogna accelerare un po’ le cose. Ma all’interno del club lo conoscevano già tutti, e questo è stato positivo».

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SULLE CARATTERISTICHE DI CISSE – «Tutto quello che riguarda la conduzione della palla, i cambi di direzione… Soprattutto quando era più giovane, riusciva a fare tantissima differenza in questo modo. Ma anche la capacità di utilizzare entrambi i piedi. È sempre più difficile trovare giocatori di questo tipo. È capace di giocare da esterno, ma anche da numero 10, da trequartista, come si dice in Italia, oppure da seconda punta. Quindi deve avere tante soluzioni a disposizione. E in Serie B gli avversari gli mettevano addosso una pressione enorme. Non è passato da un grande club europeo. All’inizio ha giocato in società più piccole. Ed è proprio questo, secondo me, che gli ha permesso di trovare soluzioni da solo e di crescere attraverso le difficoltà. Nessuno gli ha regalato niente, non ha avuto nulla di facile».

SU AMORIM E LA CRESCITA DI CISSE – «Se l’allenatore è in sintonia con il club e accetta di far giocare questi giovani, è perfetto per la società. A volte, come club, bisogna assolutamente dirsi: questo giocatore dobbiamo prenderlo. Poi vedremo cosa succederà, magari all’allenatore non piacerà, ma intanto avere quel giocatore sotto contratto, all’interno del club, è fondamentale. E bisogna vederlo il prima possibile. Amorim, quando era al Manchester United, aveva fatto una cosa interessante con Dorgu. Inizialmente lo impiegava come terzino sinistro, naturalmente, ma poi lo aveva schierato anche da ala destra in Premier League. Che abbia funzionato o meno, questo allenatore non ha avuto paura di fare scelte del genere e di cambiare posizione ai giocatori».

SULLA CONCORRENZA BATTUTA DEL PSV – «Innanzitutto, noi non promettiamo niente. Penso che un club come il PSV Eindhoven possa dire a un giocatore: “Vieni qui e sarai titolare”. Noi non potevamo dirglielo. La fortuna che abbiamo avuto è che, prima di tutto, ci chiamiamo AC Milan. E ti posso assicurare che questo rende le cose abbastanza facili. E soprattutto lui è italiano. Quindi, per un giocatore italiano, arrivare al Milan rappresenta una consacrazione. Per quanto il PSV Eindhoven possa promettergli di giocare titolare tutte le partite, resta comunque il PSV, nei Paesi Bassi. Non è l’AC Milan. Non ha lo stesso peso per la famiglia, per il giocatore e anche per il suo agente. Bisogna considerare tutte le persone che circondano il giocatore, è importante. E nel suo caso ho visto immediatamente che, appena ha sentito parlare del Milan, aveva già fatto la sua scelta. È stato positivo. Ho visto un ragazzo molto determinato. Sapeva già quello che voleva».

SUL TALENTO E IL CARATTERE – «A volte ci sono dei fenomeni, sai, giocatori talmente forti… Penso a Mbappé e Bernardo Silva, che erano con noi al Monaco. Erano talmente forti che quasi potevano permettersi di ‘essere arroganti’. Anzi, a volte è persino meglio. Giocatori come Neymar o Rafa Leão hanno una grande ‘arroganza calcistica’. Penso che Alphadjo non sia così. Ha questa umiltà perché viene da quella zona d’Italia, da Verona, perché è passato attraverso piccoli club. Penso che non si renda ancora conto del suo potenziale».