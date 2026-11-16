Balogun torna di Moda, Jorge Mendes può portarlo: contatti con Milan e Juventus

Balogun potrebbe tornare un nome spendibile per il prossimo calciomercato del Milan

La sessione invernale di calciomercato si preannuncia infuocata per il reparto offensivo delle big italiane, con un nome di prestigio pronto a tornare d’attualità: Folarin Balogun. Come riportato da Calciomercato.com, l’attaccante statunitense del Monaco desidera cambiare aria a gennaio per approdare in Serie A. A muovere le fila dell’operazione è Jorge Mendes, che nei giorni scorsi ha avviato i primi contatti esplorativi sia con il Milan che con la Juventus, forte anche di una scadenza contrattuale fissata al 2028 che potrebbe spingere il club del Principato a non ostacolare la cessione del classe 2001.

Nel Principato, infatti, il percorso della punta sta attraversando una fase complessa. Dopo aver visto sfumare il trasferimento al Tottenham la scorsa estate, Balogun è rimasto a Monaco senza però riuscire a conquistare la piena fiducia del nuovo allenatore Filipe Luis: finora ha collezionato sei presenze in campionato per appena centocinquantadue minuti complessivi e una sola rete all’attivo.

Sul fronte rossonero, l’asse con il potente agente portoghese è già ben oliato. Gerry Cardinale vanta un dialogo diretto e privilegiato con il numero uno della Gestifute, protagonista la scorsa estate degli arrivi a Milanello di Diego Moreira e Goncalo Ramos. Sebbene la dirigenza milanista mantenga come priorità i profili di Nicolò Tresoldi ed Endrick, la partenza in prestito del giovane Camarda impone l’individuazione di una valida alternativa a Ramos. Già seguito nell’estate del 2023, Balogun porterebbe in dote l’intesa collaudata in Nazionale con Christian Pulisic e caratteristiche tecniche perfettamente funzionali al gioco di Ruben Amorim.

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Tuttavia, il Milan dovrà guardarsi dalla concorrenza della Juventus. Mendes ha infatti sottoposto la candidatura del centravanti americano anche ai bianconeri, intenzionati a inserire un innesto di spessore da affiancare a Woltemade e Kolo Muani. La partita resta apertissima e ogni valutazione definitiva dipenderà dal prezzo fissato dal Monaco: qualora la richiesta dovesse scendere sotto la soglia dei cinquanta milioni di euro, il duello di mercato tra Milano e Torino potrebbe entrare immediatamente nel vivo.