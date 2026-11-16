Ngoy sul taccuino del Milan, il Lille alza la valutazione: nuovo colpo dal club francese?

Ngoy si aggiunge alla lista degli obiettivi del calciomercato invernale del Milan, i rossoneri sono alla ricerca dei difensori

Nathan Ngoy, difensore classe 2003 di origini congolesi, è diventato in pochi mesi il perno attorno al quale i Diavoli Rossi stanno ricostruendo il proprio pacchetto arretrato, raccogliendo la pesante eredità lasciata da monumenti come Kompany, Vertonghen e Alderweireld.

Tra i Mondiali del 2026 e la Nations League, il giovane centrale si è ritagliato un ruolo da protagonista assoluto al fianco dell’esperto Mechele, rivelandosi preziosissimo grazie alla sua esplosività e alla velocità nel coprire la profondità. Lo ha sperimentato a proprie spese l’Italia, sconfitta sia all’andata che al ritorno dai belgi in un girone giocato comunque su ottimi livelli dagli azzurri, capaci persino di battere la Francia. Allo stadio Re Baldovino, dopo il vantaggio iniziale firmato da Pio Esposito, è stato proprio il sigillo di Ngoy a completare la rimonta per il definitivo 2-1.

Un vizio del gol che il difensore aveva già mostrato appena sette giorni prima in Ligue 1, trovando la rete nel successo contro il Rennes alla nona presenza stagionale con il Lille. Nel club francese guidato da Davide Ancelotti, la coppia centrale formata da Ngoy e Alexsandro rappresenta ormai uno dei punti di forza della squadra.

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Inevitabile che prestazioni simili facciano lievitare la sua valutazione: se a settembre il cartellino si aggirava intorno ai 20-25 milioni di euro, proseguendo su questi ritmi è lecito attendersi una quotazione vicina ai 40 milioni entro la prossima estate. Le pretendenti non mancano: in Premier League si muovono con decisione Newcastle e Aston Villa, ma il suo nome è finito anche sul taccuino del Milan, alla ricerca di rinforzi di spessore per la retroguardia tra gennaio e giugno.

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Sebbene circolino profili del calibro di Gonçalo Inacio e Virgil van Dijk, la presenza in rosa dei connazionali De Winter e Moreira — anche lui a segno in Belgio-Italia — potrebbe agevolare i dialoghi sull’asse Milano-Lille, una sinergia già rivelatasi vincente in passato con gli arrivi di Leao e Maignan.