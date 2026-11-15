MN24 – Calciomercato Milan, blitz per Palma: pronta un’offerta da 10 milioni più bonus a gennaio

Il club rossonero accelera sul mercato dei giovani e approfondisce il dossier relativo al difensore classe 2008 Palma. La dirigenza valuta un investimento importante per anticipare la concorrenza

Il Milan continua a investire sui giovani talenti e avrebbe individuato un nuovo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato in prospettiva. Al centro delle attenzioni della dirigenza rossonera c’è Palma, difensore centrale classe 2008, per il quale sarebbero in corso approfondimenti in vista della prossima sessione invernale.

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Secondo quanto riferito da MilanNews24, il club di via Aldo Rossi starebbe lavorando concretamente sul dossier del giovane difensore, valutando la possibilità di presentare un’offerta già nel mercato di gennaio.

La cifra sul tavolo sarebbe particolarmente significativa: 10 milioni di euro più bonus. Un investimento importante, soprattutto considerando la giovane età del calciatore, che conferma la volontà della società di puntare su profili con ampi margini di crescita.

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Palma, il Milan prepara l’affondo a gennaio

La strategia rossonera sembra dunque abbastanza chiara: anticipare i tempi e provare a chiudere l’operazione nella finestra invernale, evitando che il valore del giocatore possa aumentare ulteriormente.

Palma rappresenterebbe un investimento in prospettiva per il reparto difensivo, con la possibilità di essere accompagnato gradualmente nel percorso di crescita all’interno del progetto milanista.

Naturalmente, bisognerà capire quali saranno le richieste del club proprietario del cartellino e se ci saranno altre società interessate.

Il Milan, intanto, approfondisce la situazione e prepara una possibile proposta da 10 milioni più bonus. Gennaio potrebbe diventare il momento giusto per provare a portare a Milanello un altro giovane talento.