Origi rompe il silenzio: «Maldini credeva in me, con Ibrahimovic non eravamo d’accordo»

Origi torna sulla sua esperienza in rossonero e racconta le difficoltà incontrate a Milano, dall’infortunio iniziale all’esclusione dalla prima squadra

Divock Origi torna a parlare del Milan e della sua esperienza in rossonero, che dal punto di vista sportivo non ha rispettato le aspettative. Intervistato in Belgio da Het Laatste Nieuws, l’attaccante ha ripercorso i momenti più complicati della sua avventura milanese, soffermandosi anche sul ruolo avuto da Paolo Maldini e sulla successiva gestione di Zlatan Ibrahimovic.

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Il belga ha spiegato innanzitutto le ragioni che lo avevano spinto a lasciare il Liverpool per intraprendere una nuova esperienza: «Avevo 27 anni e il mio ciclo al Liverpool si è concluso . A volte bisogna uscire dalla propria zona di comfort e affrontare una nuova sfida. È l’unico modo per crescere come persona. Il Milan era un progetto molto interessante. Paolo Maldini mi aveva portato qui e sentivo davvero che credeva in me. Tuttavia, sono arrivato infortunato. Normalmente, svolgo una preparazione pre-campionato con il mio preparatore atletico. Questa volta non è stato possibile. Ho perso gran parte della mia condizione fisica di base e dovevo comunque essere pronto subito. È stato difficile».

Il rapporto con Ibrahimovic e l’esclusione dalla prima squadra

Origi ha poi affrontato uno degli aspetti più delicati della sua esperienza milanista, ovvero l’esclusione dalla prima squadra e il presunto ruolo di Ibrahimovic nella decisione.

«Se è vero che è stato Ibrahimovic a volermi mettere fuori rosa? Non prendo nulla sul personale. È stata una decisione di lavoro. Ne ero contento? Certo che no. Ma posso lasciarmelo alle spalle? Sì. Zlatan è una leggenda. Sono stato fuori dalla squadra per un po’ e non mi era permesso allenarmi con la prima squadra. C’era la possibilità di unirmi alla squadra riserve. Ci sono alcune cose di cui, per contratto, non posso parlare troppo… Diciamo solo che non eravamo d’accordo su questo punto».

«Psicologo, mental coach e fede: tre pilastri fondamentali»

Infine, l’attaccante ha raccontato come sia riuscito ad affrontare un periodo particolarmente complicato dal punto di vista professionale e personale, trovando sostegno nella psicologia, nel lavoro mentale e nella propria fede.

«La mia esperienza mi ha aiutato a mantenere la lucidità. Dalla Coppa del Mondo del 2014 vado regolarmente da uno psicologo. In seguito, ho lavorato molto anche con George Mumford, il mental coach di Kobe Bryant. Poi c’era la mia fede. Questi tre pilastri mi sono stati di grande aiuto. Avevo fiducia nel fatto che, se si hanno le giuste intenzioni, alla fine tutto si risolve».

Parole che riaccendono i riflettori su una parentesi mai realmente decollata in rossonero, nella quale le aspettative iniziali e la realtà dei fatti hanno preso direzioni decisamente differenti.