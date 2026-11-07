Milan Femminile, Bakker spiega la sconfitta nel derby: «Il rigore ha cambiato tutto. Dispiace per i tifosi»

Milan Femminile, Bakker ha spiegato la sconfitta nel derby contro l’Inter ai microfoni del club. Le sue parole al termine della sesta giornata di Serie A Women

Il Milan Femminile incassa una pesante sconfitta nel derby contro l’Inter nella sesta giornata di Serie A Women, con le nerazzurre che si impongono 3-0 al termine di una partita condizionata dagli episodi. Al termine dell’incontro, la tecnica rossonera Suzanne Bakker ha commentato la prestazione ai canali ufficiali del club, soffermandosi soprattutto sul rigore e sull’espulsione che hanno cambiato l’inerzia della gara.

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L’ANALISI DEL PRIMO TEMPO – «Credo che il primo tempo sia stato equilibrato, abbiamo avuto due opportunità. L’episodio del rigore ha cambiato tutto, il cartellino rosso poco dopo ha reso difficile per noi il poter creare occasioni e segnare dei gol».

Il doppio episodio ha quindi complicato notevolmente i piani della formazione rossonera, costretta a giocare una parte consistente della gara in inferiorità numerica.

L’allenatrice ha poi rivolto un pensiero ai numerosi sostenitori presenti allo stadio, sottolineando il dispiacere per non essere riuscita a regalare loro una soddisfazione nel derby.

IL PENSIERO AI TIFOSI – «Mi dispiace per i tifosi, volevamo regalare loro una soddisfazione dopo che oggi sono accorsi in tanti a tifare per noi».

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Milan Femminile, Bakker guarda già alla prossima partita

Nonostante il risultato negativo e le difficoltà incontrate dopo l’espulsione, Bakker ha voluto sottolineare la reazione della squadra, indicando proprio lo spirito mostrato in inferiorità numerica come un elemento positivo da cui ripartire.

LO SPIRITO DELLA SQUADRA – «La squadra ha lottato fino alla fine, anche in inferiorità numerica, ed è uno spirito che potrà aiutarci nelle prossime partite. Davanti a noi c’è un impegno importante in cui vorremo fare meglio rispetto a oggi: o si vince insieme o si impara insieme, ci sono degli aspetti positivi che vogliamo portare con noi contro la Napoli Women».

Il derby lascia dunque al Milan Femminile una sconfitta pesante nel punteggio, ma Bakker invita a trasformare la prestazione e le difficoltà vissute contro l’Inter in un’occasione di crescita in vista del prossimo appuntamento contro la Napoli Women. Fonte delle dichiarazioni: canali ufficiali del Milan.