Pedullà boccia il Milan europeo: «Problema già evidenziato contro il Benfica, squadra non pronta a giocare ogni 3 giorni»

Pedullà boccia il Milan europeo visto giovedì in casa contro il Ferencvaros. Tra le motivazioni trovate dal giornalista l’incapacità di gestione del doppio impegno

La sconfitta del Milan contro il Ferencvaros ha lasciato interrogativi importanti, soprattutto dopo il successo ottenuto nel derby contro l’Inter. I rossoneri sono incappati in una prestazione sottotono e hanno ceduto 0-2 nella sfida di Europa League, complicando il proprio percorso nella competizione.

Sul ko di giovedì sera si è espresso anche Alfredo Pedullà attraverso il suo canale YouTube. L’esperto di calciomercato ha analizzato le difficoltà mostrate dalla squadra di Ruben Amorim, soffermandosi in particolare sulla gestione degli impegni ravvicinati.

Milan, Pedullà: «La squadra non è pronta»

Secondo Pedullà, una possibile spiegazione della prestazione negativa può essere individuata nella difficoltà del Milan ad affrontare partite a distanza di pochi giorni. Un aspetto già sottolineato dallo stesso Amorim dopo il confronto con il Ferencvaros.

LA SPIEGAZIONE DEL KO – «Ci potrebbe essere una spiegazione, come dice Amorim visibilmente deluso: la squadra non è pronta per giocare delle partite ravvicinate nel giro di tre giorni».

Una lettura che mette quindi in evidenza un problema di continuità nella gestione delle energie. Dopo una partita ad altissima intensità come il derby, il Milan non è riuscito a riproporre lo stesso livello di rendimento in Europa League.

Milan, il precedente Benfica

Pedullà ha però aggiunto un’altra chiave di lettura, individuando una somiglianza tra la partita contro il Ferencvaros e un’altra prestazione europea negativa disputata dai rossoneri in precedenza.

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IL PARALLELO CON IL BENFICA – «Ma io potrei anche aggiungere che il problema del Milan è un po’ stato lo stesso evidenziato contro il Benfica: la partita ha avuto delle somiglianze con la sconfitta con il Benfica».

Il riferimento dell’esperto di calciomercato porta dunque l’attenzione su una difficoltà che, secondo la sua analisi, non sarebbe necessariamente legata soltanto alla stanchezza o alle rotazioni. Il Milan dovrà capire perché in determinate gare europee non riesca ancora a esprimere la stessa intensità e qualità mostrate in altre occasioni.

La sconfitta contro il Ferencvaros rappresenta quindi un ulteriore campanello d’allarme per la squadra di Amorim. Il Milan dovrà trovare una maggiore continuità nelle prestazioni e soprattutto una risposta immediata, per evitare che le difficoltà già emerse contro il Benfica tornino a ripetersi nel prosieguo della stagione.