Nkunku show con la maglia del Lipsia, i numeri fanno paura: qualche rimpianto per il Milan?

Nkunku è partito alla grande con il Lipsia: tra gol e assist l’ex Milan sta facendo faville in Germania

Il calcio è fatto di sliding doors imprevedibili e rimpianti cocenti. Tra gli esempi più lampanti di questa stagione c’è indubbiamente Christopher Nkunku. Dopo una parentesi in maglia rossonera vissuta tra alti e bassi e senza mai riuscire a imporsi definitivamente, l’attaccante francese ha fatto le valigie per fare ritorno in Bundesliga, tra le file del Lipsia. Una scelta che, a giudicare dai numeri e dalle prestazioni, si sta rivelando un vero e proprio trionfo.

In Germania, Nkunku sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori, riprendendosi con gli interessi la scena internazionale. L’impatto con il campionato tedesco è stato devastante: tra Bundesliga e coppe, l’attaccante ha già messo a referto ben 5 gol e fornito 4 assist decisivi in appena 11 partite disputate. Numeri da top player assoluto, che certificano una ritrovata continuità realizzativa e una centralità tattica che a Milano si era intravista solo a tratti.

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Nel frattempo, a Milanello, la situazione offensiva fa inevitabilmente riflettere. Il Milan guidato da Rúben Amorim sta faticando a trovare la quadra e la giusta vena realizzativa negli ultimi trenta metri, alternando buone trame di gioco a una preoccupante sterilità sottoporta. Di fronte a un reparto d’attacco spesso in affanno e bisognoso di imprevedibilità, inventiva e gol, il pensiero corre inevitabilmente al talento transalpino.

Un giocatore con le doti di Nkunku — capace di legare il gioco, attaccare la profondità e risultare letale negli ultimi metri — avrebbe fatto decisamente comodo ai rossoneri e al sistema tattico del tecnico portoghese. Il calcio, però, non vive di “se” e di “ma”: al Milan restano i rimpianti, mentre il Lipsia si gode un campione rigenerato.