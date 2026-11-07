Milan Femminile sconfitta nel derby, secondo tempo fatale per le rossonere: vince l’Inter!

Milan Femminile che esce sconfitta nel derby: la squadra nerazzurra si impone grazie a 3 reti nel corso del secondo tempo

Pomeriggio di grande rammarico per il Milan Primavera nel Derby di Serie A Women andato in scena al PUMA House of Football. Le rossonere escono sconfitte per 0-3 contro l’Inter al termine di una stracittadina decisa interamente nella ripresa e condizionata da episodi sfavorevoli, lasciando l’amaro in bocca per quanto costruito nella prima frazione.

Il primo tempo, infatti, ha visto a lungo protagoniste le padrone di casa. Con un atteggiamento propositivo e coraggioso, le ragazze rossonere hanno fatto la partita, creando le migliori opportunità per sbloccare il risultato. Il più grande rimpianto resta la limpida occasione non concretizzata da Sesay, che avrebbe potuto indirizzare la contesa su binari ben diversi.

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Nella ripresa, però, il match è cambiato radicalmente. L’Inter ha sbloccato il punteggio e ha sfruttato al massimo gli episodi chiave: due calci di rigore trasformati da Bugeja – inframmezzati dalla rete di Glionna – e l’inferiorità numerica causata dal cartellino rosso rimediato da Estévez hanno spianato la strada alle nerazzurre, seconde in classifica e un uniche inseguitrici della capolista Roma.

Nonostante il pesante passivo, resta la prestazione generosa e il buon piglio mostrato nella prima frazione di gioco. Il Milan deve ora voltare pagina e ripartire subito con determinazione, concentrandosi sui prossimi due fondamentali appuntamenti di novembre contro Napoli Women e Sassuolo. Il cammino è ancora lungo: forza ragazze!