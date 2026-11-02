Dominio rossonero anche nel vivaio: l’Under 17 del Milan vince il derby 3-2

Il weekend di stracittadine si chiude con un’altra amara battuta d’arresto per le giovanili dell’Inter: decisivo l’allungo della squadra di casa

Il fine settimana del derby meneghino si trasforma in un vero e proprio incubo per i colori nerazzurri, travolti da una doppia amarezza. Oltre al ko rimediato dalla prima squadra guidata da Cristian Chivu, anche la formazione Under 17 ha dovuto piegarsi alla superiorità dei pari età rossoneri, capaci di imporsi per 3-2 al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo secondo.

I rossoneri scappano, l’assalto finale nerazzurro non basta per la rimonta

La partita si sblocca nella prima metà del tempo iniziale: la formazione di casa passa in vantaggio grazie alla marcatura firmata da Esposti, ma la risposta dei ragazzi dell’Inter è immediata e porta la firma di De Nicola, abile a riequilibrare i conti. Il momento favorevole per gli ospiti dura tuttavia pochissimo, perché il Diavolo torna a spingere sull’acceleratore trovando il nuovo sorpasso con Marasco e mandando le due squadre al riposo sul punteggio di 2-1.

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Nella seconda frazione di gioco il Milan prende decisamente in mano l’inerzia della gara e cala il tris grazie al punto realizzato da Kateete. Con le spalle al muro, l’Inter prova a riaprire i giochi con la rete di Bernabé segnata al minuto 86, rendendo infuocato il finale di gara. Il forcing conclusivo non produce però l’effetto sperato: la difesa rossonera regge l’urto e blinda un successo meritato.