Cardinale commuove il Milan: regala la maglia di Baresi a tutti i dipendenti prima del derby poi vinto in campo

Il retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport: il tributo all’indimenticato Capitano, le parole del patron dopo il 3-1 sull’Inter e l’unità ritrovata

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi racconta che sabato, prima del derby di Milano poi vinto 3-1 dal Milan grazie alle reti di Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira, il patron rossonero Gerry Cardinale ha voluto fare un regalo a tutti i dipendenti del club di via Aldo Rossi, vale a dire la maglia con il numero 6 di Franco Baresi, grande ex Capitano milanista scomparso qualche mese fa. Il suo ricordo è sempre vivo durante le partite casalinghe del Diavolo, con il suo nome annunciato dallo speaker al termine della formazione del Milan.

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Le dichiarazioni post-partita di Cardinale: orgoglio, resilienza e fiducia in Amorim

Dopo il successo nel derby, Gerry Cardinale ha commentato così:

«Questa sera abbiamo visto di che pasta è fatta questa squadra. Se restiamo uniti e ci sosteniamo a vicenda, vinceremo. La squadra ha dovuto affrontare un calendario impegnativo e troppi infortuni, ma stasera sono stati il carattere e la resilienza a fare la differenza. Per tutti i 90 minuti, i ragazzi non hanno mai mollato, dimostrando ancora una volta ciò che ho sempre creduto dei nostri giocatori e del nostro allenatore. Questa squadra ha tutte le carte in regola per vincere. Ora dobbiamo continuare su questa strada».