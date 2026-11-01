La Juve si rilancia: 2-0 al Napoli con Alajbegovic e Boga, Spalletti sale a 17 punti

I bianconeri riscattano il ko di Genova superando gli azzurri all’Allianz Stadium: decidono le prodezze dalla distanza e il rosso a Marianucci
La Juventus ritrova serenità e tre punti pesanti battendo 2-0 il Napoli all’Allianz Stadium. Dopo le critiche e il ritiro post-Genova, la squadra di Luciano Spalletti sale a quota 17 punti in classifica, superando i partenopei.
L’equilibrio iniziale e la svolta nella ripresa
Nel primo tempo regna l’equilibrio: il Napoli sfiora il vantaggio con Lucca grazie a una grande parata di Vicario, mentre i padroni di casa rispondono colpendo una traversa con Bremer e impegnando Meret con un ottimo Alajbegovic.
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La svolta arriva nel secondo tempo, quando al 70′ sblocca il match Alajbegovic con una splendida conclusione dalla distanza che colpisce il palo e si insacca. Il Napoli, già in difficoltà, resta in dieci uomini per il doppio giallo a Marianucci, facilitando il compito dei bianconeri. Nel finale, Boga chiude i conti con un altro eurogol da fuori area, regalando a Spalletti un successo fondamentale per scacciare la crisi e interrompere il digiuno.