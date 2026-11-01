Ravezzani commosso da Cardinale: «Le sue lacrime dopo il derby dimostrano che è diventato milanista dentro»

Il noto giornalista analizza su YouTube la vittoria del Milan per 3-1 sull’Inter e il retroscena sulle emozioni del proprietario rossonero

Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale YouTube commentando il derby vinto dal Milan per 3-1 sull’Inter:

«Si può dire che la scena più bella del derby vinto con pieno merito dal Milan sull’Inter sia quella dopo la partita, quando Gerry Cardinale incrocia Michael Cuomo e gli va incontro commovendosi e piangendo. Ecco, io credo che quando un uomo o una donna piangono per un sentimento, mettano a nudo la parte più vera e reale di sé. E proprio quel Cardinale che più volte era stato considerato indifferente, lontano dal Milan, assente per quattro anni in cui non si manifestava mai, parlando soltanto per interposta persona o tramite qualche amanuense dei giornali più importanti che ne riportavano il pensiero…

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La svolta emotiva di Cardinale e le prospettive d’investimento per il Diavolo

ecco, questo Cardinale che si è speso finalmente, forse anche su indicazione di una nuova capacità di relazioni esterne del club che ha superato quella vecchia, manda anche qualche messaggio in più. Un messaggio subliminale che arriva attraverso la prossemica di Cardinale, le sue lacrime, questo suo andare incontro a un giovane cronista e commuoversi, che fa sperare bene, perché sembra davvero che sia diventata finalmente, come avrebbe dovuto essere fin dall’inizio, una questione di cuore.

Cardinale è diventato milanista dentro? Sembrerebbe proprio di sì, e questo lascia intendere che il Milan continuerà, come lui ha promesso anche di recente — a volte in maniera un po’ troppo roboante, facendo un po’ troppo il fenomeno, ma evidentemente fa parte del personaggio —, a investire e a far crescere la squadra».